مدبولي: خطط فرنسية للتوسع باستثمارات النقل والاتصالات والكهرباء بمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه التقى، صباح اليوم، ممثلي أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر، وناقش معهم خططهم في التوسع باستثماراتهم في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس اليوم، أنَّ عدد من الشركات كان لديها تحديات، وتمّ الحديث مع ممثليها عنها، وقطعنا شوط كبير جداً لإزالة العوائق أمامهم، كما شرحنا لهم أهمية تواجدهم في السوق المصرية، ليعرضوا عدد كبير من خططهم التوسعية.

قطعنا شوطا كبيرا جداً في تذليل العقبات أمام الشركات الفرنسية

وأوضح أنَّ الخطط التوسعية للشركات ستكون في مجالات كلاً من النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّه عقب هذا الاجتماع، التقى بنحو 90 شركة من الشركات الفرنسية الكبرى، وعرض عليهم كل ما يتم في مصر من إنجازات، وبرامج الإصلاحات الاقتصادية سواء المرحلة الأولى وما تحقق منها، والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الجارية حالياً والأنشطة المستهدفة، فضلاً عن إشادات المؤسسات الدولية بأن مصر تسير على المسار الصحيح.

عدد كبير من الشركات الفرنسية ترغب في ضخ استثمارات جديدة بمصر

وأشار «مدبولي»، إلى أنَّ لقائه مع ممثلي الشركات شهد نقاش وأسئلة موسعة، وأن عدد من ممثلي تلك الشركات أبدوا رغبتهم في التواجد بمصر وضخ استثمارات بها خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس التي يجريها حالياً، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكلاً من وزراء التعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.

تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء في إطار حرصه على التواصل مع المؤسسات والكيانات الفرنسية لتدعيم الاقتصاد الوطني المصري، فضلاً عن إبرام تعاون اقتصادي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.