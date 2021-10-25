مدبولي يوقع غدا اتفاقا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوربية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه سيوقع غدا اتفاقية بشأن البرنامج القُطري والوطني للتعاون المصري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوربية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس التي يجريها حاليا، أنّ «المنظمة» واحدة من أكبر المنظمات في المجال التنموي على مستوى العالم.

رئيس الوزراء: جذب استثمارات أجنبية لمصر بعد التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأشار «مدبولي»، إلى أنّ مصر تسعى منذ فترة لتوقيع البرنامج مع المنظمة، الذي من شأنه أن يفتح آفاق كبيرة جدا لمصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ البرنامج من شأنه جذب تدفقات لمزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وأن يكون رسالة ثقة من واحدة من أكبر المنظمات بقوة ومتانة الاقتصاد المصري.

مدبولي: الاتفاق بين الجانبين ينشط الاقتصاد المصري المرحلة المقبلة

وعن التعاون المُقرر اتمامه بين الجانبين، ذكر «مدبولي»، أنّه سيركز على عدد من المجالات المهمة لتنشيط الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، كما سيكون بمثابة دعوة لفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

يرافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من المسؤولين، بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين الحكوميين.

رئيس الوزراء يلتقي ممثلي 49 شركة كبرى ومسؤولين فرنسيين ورؤساء بنوك ومؤسسات اقتصادية

ووصل رئيس مجلس الوزراء، ووفد مرافق له إلى «باريس» ظهر أمس، بهدف توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة، بينما أجرى اليوم، لقاء مع ممثلي 49 شركة فرنسية يمثلون أكبر الشركات الفرنسية، لحثّهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، وفتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين.

ومن المُقرر، أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء، عدد من المسؤولين الفرنسيين، ومديري البنوك والصناديق الاستثمارية.