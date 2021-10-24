مدبولي: يجب تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه لمنع الصراع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحديد وبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود، دعما لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه؛ باعتبار أنّ 60% من أحواض الأنهار العابرة للحدود والمشتركة، لا تزال تفتقر إلى وجود آليات لإدارة تعاونية وقابلة للتنفيذ بين الدول المتشاطئة.

برامج تدريبية وتنمية قدرات للبلدان النامية بشأن المياه

ولفت مدبولي، خلال كلمته المسجلة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه، في إطار منع الصراع وبناء فرص التعاون، حيث تُساهم التنمية المستدامة بشأن موارد المياه المشتركة في الاستقرار الإقليمي، ما يستلزم إعطاء البلدان الواقعة داخل مناطق الأزمات والتي تواجه ندرة المياه، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمشردين، دعما خاصا، إضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتنمية قدرات، خاصة بالبلدان النامية، في مجال التفاوض بشأن المياه والوساطة.

أهداف التنمية المستدامة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ حوار اليوم خلال فعاليات أسبوع المياه، وما سيُفضي إليه من أفكار ومقترحات بَنَّاءة، سيُسهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإيجاد حلول مُبتكرة، للمعوقات التي تواجه التعاون بين الأطراف كافة.

وأكد مدبولي، أنّ الدولة المصرية تعمل على صياغة الرسائل السياسية المقدمة لتقرير مراجعة منتصف المدة في عقد المياه، والتي تتركز حول عدد من المحاور، تتمثل في ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها، والتعاون في مجالات المياه والمناخ، والتحديات والفرص التمويلية، وكذا التكنولوجيا وأدوات الإدارة الحديثة والمستدامة للمياه.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلع الدولة المصرية إلى استمرار الحوار لاستكمال هذا الجُهد الدولي المهم؛ للوصول إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غدٍ أفضل للأجيال المقبلة.