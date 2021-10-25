نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في يوم واحد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، عن نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية دقيقة للمرضى داخل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، في يوم واحد.

وقالت الهيئة، إنه تم إجراء أدق وأكبر العمليات لعلاج المرضى عن طريق القساطر القلبية كأحدث تقنيات علاجية مستخدمة لعلاج أمراض القلب والشرايين دون جراحة وفق ممارسات الصحة العالمية، والتي تساهم في سرعة استقرار الحالة الصحية للمرضى وتقليل الآثار الجانبية التي قد تنتج عن الجراحات التقليدية، كما تساعد على تقليل فترة إقامة المريض بالمستشفى، وسرعة عودته إلى الحياة الطبيعية.

نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية دقيقة

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء عمليتين لاستبدال الصمام الأورطي لمريضتين كانوا يعانون من ضيق شديد في الصمام الأورطي عن طريق القسطرة باستخدام تقنية التافي «TAVI»، ليصل بذلك عدد العمليات المجراة داخل مستشفى النصر التخصصي بهذه التقنية إلى 11 عملية حتى الآن.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء قسطرة قلبية متقدمة ومعقدة لمريض كان يعاني من انسداد مزمن بالشرايين التاجية بتقنية الـ«CTO»، وكذلك إجراء قسطرة قلبية لمريض يعاني من انسداد في الشريان التاجي باستخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان عن طريق جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية «IVUS».

300 جنيه ما يدفعه المريض بدلا من 600 ألف جنيه

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن تكلفة عمليات القساطر القلبية تتراوح ما بين 100 إلى 600 ألف جنيه للعملية الواحدة حسب نوع العملية، وأنه لم يتحمل كل مريض من المرضى الأربعة سوى 300 جنيه قدر مساهمة بالعملية الواحدة، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تضمن علاج كل المرضى بأقل تكلفة وبأعلى تقنيات الجودة العالمية.

450 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، هي صرح طبي عظيم متخصص في علاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأضاف السبكي، أنها أول مستشفى بمصر تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمستشفيات «GAHAR2021»، بما يعني توفير المستشفى أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى ومطابقتها لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأكد السبكي، أن المستشفى تقدم أكثر من 450 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن، بمختلف التخصصات الطبية، بدءًا من خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والفحوصات التشخيصية والمعملية للمرضى، ومرورًا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة والحضانات، ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية المتقدمة والغسيل الكلوي للأطفال، بأعلى معايير الجودة العالمية.

فريق من أمهر أطباء القلب والقسطرة

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء القساطر القلبية للمرضى على يد فريق من أمهر أطباء القلب والقسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي، يضم كلًا: «الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة القلبية وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى النصر التخصصي، والدكتور ياسر صادق، استشاري القلب والقسطرة القلبية وخبير توسيع الصمام الأورطي عن طريق القسطرة TAVI، والدكتور محمد علم الدين، استشاري القلب والقسطرة ورئيس لجنة القلب بمستشفى النصر التخصصي، والدكتور أحمد شبل، استشاري القلب والقسطرة».

كما ضم الفريق أيضًا كلا من «والدكتور أمير البسطويسي، استشاري جراحة القلب والصدر، وأخصائيي القلب والقسطرة، والدكتور معتز سلامة، والدكتور مصطفى أدم، والدكتور مصطفى رفعت، والدكتور بهاء الدين حرب، وأخصائي التخدير الدكتور أحمد عبدالرؤوف، وبمعاونة فريق الفنيين والتمريض المميز بوحدة قسطرة القلب»