رئيس «الرعاية الصحية» يكرم فريق رضاء المنتفعين في بورسعيد

قدم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شهادات التقدير لفريق رضاء المنتفعين ببورسعيد لاجتيازهم الدورة التدريبية لآليات التواصل بلغة الإشارة بنجاح.

رئيس الرعاية الصحية يهدي درع الهيئة للمتميزين

كما أهدى درع هيئة الرعاية الصحية للتميز، لثلاثة من المتميزين خلال البرنامج التدريبي، الذي أطلقته الهيئة لفريق رضاء المنتفعين تيسيرًا على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أصحاب الإعاقات السمعية من التواصل بسهولة مع فريق رضاء المنتفعين باعتبارهم همزة الوصل بين المنتفعين ومنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

«السبكي» يشيد بفريق رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن لغة الإشارة هي لغة واحدة على مستوى دول العالم، حيث يُمكِّن هذا التدريب كافة المتدربين عليه من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من جميع دول العالم، مشيدًا بفريق رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، لدورهم الفعّال في التيسير على كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، كما استمع الى مقترحات المتدربين، لتحقيق المزيد من نسب رضاء المنتفعين .

«السبكي» يؤكد على الدور الجوهري لفريق رضاء المنتفعين

جاء ذلك، خلال اليوم الختامي لفعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية مؤسسة «هانس زايدل الألمانية»، والذي استمر على مدار 4 أيام متتالية، بالقاهرة، تم خلالهم التدريب على آليات التواصل بلغة الإشارة، وذلك لفريق إدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

كما وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمد البرنامج التدريبي ليصل إلى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا إلى أنه سيتم في المراحل المقبلة تكوين فريق TOT على لغة الإشارة للتدريب بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتبارهم ثروة الهيئة.

وثمن السبكي، دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، باعتبارهم شركاء النجاح، مشيرًا إلى أهمية الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الهمم ، مؤكدًا على حقوقهم في التعامل والتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030، مشيرًا أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

السبكي: لغة الإشارة تمكن المتدربين عليها من التعامل بها في جميع أنحاء العالم

فيما أوضح الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث، والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، خلال البرنامج التدريبي تم التدريب على 800 إشارة من إشارات الصُم وضعاف السمع.

وشرح أهم التعبيرات والإشارات الخاصة بالحالات المرضية والتشخيصية، وبعض البرامج التي تشمل اتيكيت التعامل مع الصُم وضعاف السمع، وأساسيات الحوار الفعال معهم، وكيفية قياس رضائهم عن الخدمة، وذلك بما ييسر عملية التواصل ويكسر الحواجز بين المرضى من أصحاب الإعاقات السمعية ومقدمي الخدمة الصحية، ويضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى حسب أعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن عدد المتدربين بلغ 25 متدربا من إدارة رضاء للمنتفعين بمحافظة بورسعيد، بواقع 32 ساعة تدريبية لكل متدرب، حيث يعد فريق رضاء المنتفعين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه المبادرة غير مسبوقة، والأولى من نوعها في منشآت هيئة الرعاية الصحية، وقد بدأت بمحافظة الأقصر، والآن بمحافظة بورسعيد، تقريبًا بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن الهدف من التدريب هو تعليم مقدمي الخدمة الصحية آليات التواصل بلغة الإشارة، وإكساب المتدربين من فريق إدارة رضاء المنتفعين المميزين، المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع أصحاب الإعاقات السمعية، بما ييسر عملية التواصل ودمج ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات السمعية مع المجتمع.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُكرم «السبكي» ويهديه درع المجلس

وعلى هامش فعاليات اليوم ، أهدى محمد عبد الوهاب ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، درع المجلس للدكتور أحمد السبكي، تقديرًا لدوره المجتمعي وحرصه على تدريبات لغة الإشارة، نظرًا لدورها في خلق نقط للتواصل من شأنها التيسير على مقدمي الخدمة الصحية في فهم ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات السمعية، وتلبية متطلباتهم، ومن ثم دمجهم في المجتمع.

وشهد التكريم، كافة المتدربين من فريق إدارة رضاء المنتفعين بمحافظة بورسعيد، وبحضور كل من الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة الأزمات والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، بالإضافة إلى مشرفي التدريب محمد عبد الوهاب ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولوسندا الخشت مساعد بالمشروع بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، ومحمود فتحي «مدرب لغة الإشارة المحترف».