الرعاية الصحية في أسبوع: 500 ألف فحص ونجاح أول جراحة لزراعة شريان تاجي

أصدرَت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وتعبر الدورية الإخبارية عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

تكلفة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان 15 مليار جنيه

واستهلت «رعاية نيوز» ببحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، سبل التعاون في تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية والتدريب وإنشاء مراكز السموم بمعايير عالمية، مع رئيس جامعة الأهرام الكندية، وتناولت متابعة الدكتور أحمد السبكي لأعمال التطوير الجارية لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان والتي تكتمل بهما المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، فيما تم الإعلان عن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان والتي تبلغ 15 مليار جنيه.

فيما استعرضت النشرة تكليف الدكتور أحمد السبكي، المركز الإعلامي لهيئة الرعاية الصحية، بترجمة كافة المواد التوعوية الخاصة بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل بلغة الإشارة، مؤكدًا التوسع في التدريب بلغة الإشارة ليشمل كل مقدمي الخدمة الطبية بالهيئة ممن لهم تعامل مباشر مع المنتفعين، وتناولت النشرة تكريم فريق رضاء المنتفعين ببورسعيد مع إهداء درع الهيئة للثلاثة المتميزين خلال البرنامج التدريبي «مهارات التواصل بلغة الإشارة»، مؤكّدًا حرص الهيئة على الدمج المجتمعي لذوي الهمم، مع إضافة برامج تدريبية للغة الإشارة ولأصحاب الإعاقات الحركية والبصرية خلال الفترة المقبلة، عن آليات التعامل مع ذوي الهمم.

واستكملت النشرة، باستعراض مشاركة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة الرعاية الصحية، بفعاليات مؤتمر الأهرام الثاني للدواء، واستقبال وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمقر الهيئة، لبحث أوجه الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل.

منظار جراحي بمجمع الإسماعيلية الطبي بـ1,2 مليون جنيه

وتابعت «رعاية نيوز»، باستحداث جهاز فحص شبكية العين (OCT) بعيادة الرمد بمستشفى الكرنك الدولي، تزامنًا مع اليوم العالمي للإبصار، واحتفال فرع الهيئة بالأقصر، بنشر المقالة الافتتاحية بمجلة (As orthopaedics) العلمية العالمية، تحت عنوان «أورام العظام الحميدة «نظرة عامة» (Benign bone tumers an overview)

ووفقًًا لـ«رعاية نيوز»، قدم فريق التغذية العلاجية بمستشفى الزهور بورسعيد، بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي، نصائح غذائية تثقيفية هامة للمترددين على المستشفى، مع بداية العام الدراسي، و إدارة الأسنان ببورسعيد تثقف أطفال بالمدارس، بطرق المحافظة على الأسنان وحمايتها من التسوس، بمدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد تحت عنوان «أسنان بلا تسوس».

وتناولت الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»: استمرار حملات طرق الأبواب للفحص الطبي الشامل المجاني للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية، إطلاق برنامج تدريبي لمشرفي وأفراد الأمن بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

مستهدف إجراء 500 ألف فحص طبي ضمن حملة «اطمن على ابنك»

واستطردت «رعاية نيوز» نجاح حملة «اطمن على ابنك» للكشف المجاني على طلاب المدارس ببورسعيد، والوصول لـ92% من المستهدف للحملة، وإجراء 500 ألف فحص طبي خلال الحملة، ولفتت إلى نجاح زراعة دعامات مغطاة للشريان الأورطي متفرعة إلى شرايين الكبد والأمعاء والكُلى بتقنية (EVAR) تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لأول مرة بمحافظة بورسعيد.

واستكملت هيئة الرعاية الصحية، بالإعلان عن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجي «بتقنية القلب النابض» بمجمع الإسماعيلية الطبي، وإجراء أكثر 500 تدخل جراحي، خلال 10 أيام من إطلاق مبادرة «عشان صحتك مفيش انتظار» بالإسماعيلية، واستحداث منظار جراحي متكامل بمجمع الإسماعيلية الطبي، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 1,2 مليون جنيه، إضافة إلى استحداث 15 تقنية علاجية لتوفير خدمات صحية بجودة عالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

80 ألف استبيان ميداني مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات

وأشارت «رعاية نيوز» إلى إجراء 80 ألف استبيان ميداني مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات منذ بداية العام وحتى الآن لتقييم خدماتها، وإعلان تشغيل مركز طب أسرة الدير بمحافظة الأقصر لتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لأهالي الأقصر.

واختتمت «رعاية نيوز»، بدعوة هيئة الرعاية الصحية للمواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست ، موضحة خطوات التسجيل الأربع، وأخيرًا هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ، تهنئ مصر والمصريين والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

يُذكر أنَّ «رعاية نيوز»، هيدورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصري للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.