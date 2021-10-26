شروط ومستندات حصول الأرملة على الرعاية الصحية.. تعرف عليها

«هل يمكن للزوجة غير العاملة أو المؤمَّن عليها، الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية بعد وفاة زوجها؟»، سؤال يطرحه البعض حول مدى إمكانية استفادة الأرملة من خدمات التأمين الصحي والرعاية الصحية بعد وفاة زوجها مثلما يمكنها الاستفادة من معاش زوجها بعد الوفاة؟

الإجابة على هذا السؤال، جاءت في دليل الخدمات الحكومية، الذي أكد على أنه يجوز للأرملة طلب الانتفاع والاستفادة بالرعاية الصحية، من خلال المخصصات التي يوفرها صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وسوف نستعرض الشروط والخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة وفقا ًلدليل الخدمات الحكومية في السطور التالية.

شروط الحصول على الخدمة

1) أن تكون الحالة الاجتماعية لمقدمة الطلب أرملة.

2) ألا تكون مقدمة الطلب مؤمَّنًا عليها.

3) ألا تكون مقدمة الطلب صاحبة معاش من عمل.

المستندات المطلوبة

1) تعبئة استمارة الخدمة.

2) صورتان من استمارة الخدمة.

3) 3 صور شخصية لمقدمة الطلب.

4) شهادة وفاة الزوج.

الإجراءات

1) تقديم المستندات المطلوبة.

2) ملء باقي البيانات من جهة ربط معاشها من زوجة المتوفى.

3) التوجه إلى فرع التأمين التابع لها لاستخراج البطاقة الصحية.

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أنه يحق للأرملة الحصول أيضاً الحصول على معاش زوجها، وتتوقف نسبة المعاش التي تحصل عليها الزوجة وفقا ًلعدة عوامل نستعرضها كالتالي :

1) حصول الأرملة على نسبة 75% من معاش زوجها في حالة عدم وجود مستحقين آخرين.

2) حصول الأرملة على 75% من معاش زوجها في حال وجود أخوة بينما يحصل الأخوة والأخوات على 25% من المعاش الذي يوزع بينهم بالتساوي.

3) تحصل الأرملة على 50% من معاش زوجها في حال وجود أولاد، بينما يحصل الأبناء على النصف الآخر للمعاش.

4) تحصل الأرملة على ثلث معاش زوجها، في حال وجود أبناء ووالدين، حيث يحصل الأبناء على نصف المعاش، ويحصل الوالدان على سدس المعاش.