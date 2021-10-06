تفاصيل حصول الأرملة والأبناء على معاش والدهم المتوفى

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، أنه إذا توفى المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة بقانون المعاشات، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة الشخص المؤمن عليه.

المستحقون لمعاش المؤمن عليه المتوفى

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أنه يقصد بالمستحقين لمعاش المؤمن عليه حال وفاته وفقا للائحة التنفيذية لقانون المعاشات «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق التالية:

الأرملة

- يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي.

- نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على اعتبارالمطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

البنت

يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

الابن

يشترط لاستحقاقه وفق قانون التأمينات والمعاشات ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​