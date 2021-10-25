محافظ بورسعيد يهنئ رئيس النادي المصري بالتأهل الأفريقي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سمير حلبية، رئيس النادى المصري، ووجه المحافظ، خلال اللقاء، التهنئة لجماهير وأعضاء وإدارة النادي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري والجهاز الفني، بمناسبة الفوز على فريق «سلطات الموارد» الأوغندي، والتأهل لدور الـ32 مكرر للبطولة الأفريقية والمؤهل لدوري المجموعات.

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المصري للموسم الجديد

وتابع المحافظ استعدادات الفريق البورسعيدي لخوض مباريات الدوري العام، ولقاء الأسبوع الأول أمام غزل المحلة، المقرر إقامته الخميس المقبل في برج العرب، حيث طالب منظومة النادي بالسعي لتقديم العروض الطيبة، وإحراز النتائج الجيدة المطلوبة لإسعاد جماهير المصري ببورسعيد، خلال مشاركه الفريق المحلية والأفريقية في الموسم الجديد.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس النادي المصري التطورات الإدارية والأوضاع المالية بالنادي خلال المرحلة الحالية، داعياً إلى الحفاظ على ما تحقق خلال المواسم الستة الأخيرة، والتي شارك خلالها الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 5 مرات، وحافظ على تواجده ضمن المربع الذهبي، إضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة في بطولتي الدوري والكأس على المستوى المحلي.

المصري يستأنف تدريباته استعداداً للقاء غزل المحلة

من جانب آخر، يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الاثنين، تدريباته بمعسكره المغلق في برج العرب، وذلك استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز، حيث يلتقى فريق غزل المحلة، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وكان الجهاز الفني للمصري، بقيادة الكابتن معين الشعباني، قد منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، عقب نهاية مباراة الفريق أمام ضيفه «سلطات الموارد» الأوغندي، التي أقيمت مساء السبت الماضى على ستاد الإسكندرية، وانتهت بفوز المصري بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب إسلام عطية، ليصعد الفريق إلى دور الملحق من النسخة الـ19 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.