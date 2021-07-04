هدم استاد النادي المصري في بورسعيد.. في البدء كان الإغلاق

بعد 9 سنوات من الإغلاق، بدأت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، أعمال هدم استاد المصري في بورسعيد، تمهيدًا لإعادة البناء وفق أحدث النظم الرياضية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق تصريحات وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خلال وضع حجر أساس أعمال التطوير، بصحبة محافظة بورسعيد، اللواء عادل الغضبان.

مراحل تطوير استاد بورسعيد من التطوير للهدم ثم البناء

وخضع استاد النادي المصري في بورسعيد لعدد من التجديدات وأعمال التطوير، آخرها عام 2009 أثناء استضافة كأس العالم للشباب ليتلائم مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تم استخدامه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2006 التي نظمتها مصر.

ويتسع الاستاد لـ18,000 متفرج، ويقع على بعد 8 كيلومترات من مطار بورسعيد في وسط مدينة بورسعيد بشارع 23 يوليو بحي المناخ، إلي أن اُتخذ قرار بهدم الاستاد لإعادة إنشائه.

موقف استاد بورسعيد خلال 6 سنوات

تم إيقاف اللعب على استاد النادي المصري في بورسعيد لمدة 6 سنوات بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم في سلسلة العقوبات التي طبقت بعد حادث ستاد بورسعيد عام 2012، وأُعيد فتحه في عام 2018 في المباريات الإفريقية، حيث أقيمت أول مباراة على الملعب بعد إعادة افتتاحه يوم 10 فبراير 2018 جمعت بين المصري ونادي جرين بافلوز الزامبي في إطار مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت المباراة بفوز المصري.

صبحى والمحافظ يضعان حجر اساس استاد بورسعيد

ووضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، حجر أساس إنشاء استاد بورسعيد «نادي المصري البورسعيدي»، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء ستاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي أقامه النادي المصري ببورسعيد بحضور كل من سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب وعادل لمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من نجوم النادي المصري.

وتضمن المؤتمر تقديم عرض كامل حول مشروع إنشاء استاد النادي المصري في بورسعيد والذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، ومن المقرر أن يضم الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات دخول إلكترونية، و4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة لياقة بدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بإنشاء الإستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، وضمن المشروعات العديدة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، مقدماً الشكر والتقدير كذلك لكل من ساهم في إنجاز هذا الملف ومنهم محافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ونقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأبناء بورسعيد، و التهنئة بالإستاد الجديد، مشيراً أن تصميم الإستاد تم مراعاة كل عوامل الأمان به.

«الغضبان»: الرئيس السيسي يهنئكم بالاستاد الجديد

من جانبه، نقل محافظ بورسعيد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأهالي بورسعيد على الاستاد الجديد، مبيناً أن إطلاق مشروع إعادة بناء استاد النادي المصري اليوم يأتى تكليلاً لمجهودات استمرت لمدة عامين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في هذا الشأن، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا العمل في أسرع وقت ممكن.

فيما أعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن امتنانه وتقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انشاء وتطوير إستاد المصري في موقعه الحالي، مبينا أن موقع استاد المصري يرتبط بتاريخ حافل بالمحافظة الباسلة.

وأشاد الدكتور محمود حسين بما قدمه وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، والنادي المصري وهو الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد له، مقدماً الشكر كذلك إلى محافظ بورسعيد على مجهوداته المبذولة في ملف إنشاء الإستاد.

وقال رئيس النادي المصري: «نحتفل اليوم بإنشاء استاد جديد للنادي في حدث تاريخي، وفق توجيهات الرئيس صانع الجمهورية الجديدة»، مشيراً أن مجلس إدارة النادي سعى إلى إعادة إنشاء إستاد النادي من خلال التواصل مع كافة المعنيين والجهات المختلفة.