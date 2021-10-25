ملخص حلقات الأسبوع لمسلسل «حبيبتي من تكون» على قناة «MbcBollywood»

يُعرض مسلسل «حبيبتي من تكون»، على قناة «mbcbollywood»، منذ 3 أكتوبر الجاري، وحقق نجاحا هائلا لدى الجمهور العربي، وأصبح له قاعدة جماهيرية من المتابعين، لذا نعرض لكم الملخص الأسبوعي لمسلسل «حبيبتي من تكون»، للنجم الهندي نيل بهات، والنجمة الهندية عائشة سينج.

قصة مسلسل «حبيبتي من تكون»

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب بين ضابط شرطة يُدعى «فيرات»، ويجسده الممثل نيل بهات، الذي تربطه علاقة حب بفتاة، التي تُدعى «باكهي»، وتجسده إيشواريا شارما، ويتفقان على الزواج، لكن كان للقدر رأي آخر، حيث توفى رئيسه بالعمل ومعلمه، ويوصيه على ابنته «ساي»، التي تجسد دورها الممثلة الهندية عائشة سينج، ويقع فيرات، في حيرة بين حب عمره وواجبه نحو ابنة «رب عمله».

ملخص حلقات الأسبوع

وتتضمن أحداث الأسبوع عدة أحداث محورية وأهمها، محاولة قتل فيرات، وإطلاق النار على كمال، واعتقال جاكتاب بتهمة محاولة قتل فيرات، ووفاة كمال بعد إطلاق النار عليه.

أبرز اللقطات من الحلقات الأسبوعية:

- وصول سيارة الشرطة لموقع «جاكتاب»، ومداهمته حتى القبض عليه.

- قلق «ساي» على كمال واتصالها به لكنه لم يجيب، وتضطر إلى الذهاب لمكان الحادث.

- محاولة «ساي» إنقاذ والدها، ويساعدها فيرات بنقله إلى المستشفى.

- كمال سوف يلقى حتفه بالرغم من محاولات إنقاذه.

- سامارات سوف يتم فقدانه، ويهافيني سوف تبلغ فيرات.

- كمال قبل موته يطلب مقابلة فيرات على وجه السرعة.

- فيرات يُصعق بعد وصية كمال له بالزواج من ابنته «ساي».

- فيرات يوعد كمال بالاعتناء بـ«ساي».

مواعيد عرض مسلسل « حبيبتي من تكون»

ويتم عرض مسلسل «حبيبتي من تكون»، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء، وتتم الإعادة الأولى في الحادية عشر ونصف مساء، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وتتم عرض الحلقات المجمعة أسبوعيا يوم الجمعة من كل أسبوع منذ الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا.