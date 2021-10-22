أشهر نجوم بوليوود يجمعهم فريق كرة قدم.. أبرزهم ابن أميتاب باتشان

حقق أبهيشيك باتشان، حلم العديد من نجوم بوليوود المهتمين بـ كرة القدم، وأسس أول فريق هندي مكون من أكثر من 24 نجما من أيقونات السينما والدراما الهندية، بمساعدة المنتج الشهير «بنتي ويليا».

فريق «All Stars» يجمع بين الفن والرياضة وهدفه الإنسانية

تعد لعبة الكريكت هي اللعبة الرياضية الأولى بالهند، الاهتمام بكرة القدم بالهند يكاد يكون مهمشا، وبسبب ذلك لجأ العديد من مشاهير الهند إلى الفن بعد إحباطهم لعدم تحقيق النجاح والشهرة بالالتحاق بمجال كرة القدم، بالرغم من أن الهند كادت أن تحصد على بطولة كأس العالم عام 1952، ولكن بسبب إصرارهم للعب حفاة خرجوا من البطولة بالنهائي.

بادر أبهيشيك باتشان، مع شريكه المنتج ورجل الأعمال الهندي الشهير «bunti walia»، بتأسيس أول فريق كرة قدم هندي مكون من نجوم السينما الهندية والدراما ومشاهير الرياضة وعارضي الأزياء ذات الموهبة، وكان هدف الفريق هو تعزيز كرة القدم بالهند، بجانب الإنسانية، حيث إن هدف الفريق هو جمع الأموال للتبرع من أجل الأعمال الخيرية بالهند.

ونال الفريق الدعم من جميع مؤسسات الهند، ونجوم الهند وانضمام أشهر وأكبر نجوم بوليوود إلى الفريق، ومن أبرزهم رانبير كابور وارجون كابور وسيدهارت مالهوترا وادتيا روي كابورو بارون سوبتي وفيفان دسينا وانضم مؤخرا نجل الفنان الشهير سيف علي خان، ونجم الدراما زين إمام.

حقق الفريق العديد من المساهمات الخيرية للهند

كان الفريق من خلال مباراة لهم، استطاعوا أن يكونوا ضمن مجموعة من الصفوف الخيرية التي ساهمت في مبادرة دفاع المرأة عن نفسها من خلال أديتيا ثاكيراى واكشاى كومار كجمعية نموذجية، تهدف مبادرة دفاع المرأة عن نفسها على الوصول للكثير من البنات والنساء على مستوى الدولة لتعمل على إشعارهم بالأمان مرة أخرى في بلدهم كل من إديتيا وأكشاى قاموا بتشريف المباراة بحضورهم وقابلوا كلا الفريقين.

ولعب الفريق مباراة أخرى لصالح أطفال الشوارع بالهند، وصرحت ماثيو سباسي، إحدى القيادات الكبرى بالهند بالحياة السياسية والعمل الخيري، بأن شراكتها مع فريق «أوول ستارز» لكرة القدم خلال السنوات الست الماضية هو التأثير الذي تحدثه الآن على 25000 طفل هم جزء من السحر برنامج نقل الطفولة إلى سبل العيش.