«الخارجية» تستنكر طرح إسرائيل مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

استنكرت وزارة الخارجية، اليوم، طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

خطة إسرائيل لتوسيع الرقعة الاستيطانية

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الرقعة الاستيطانية؛ الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

إقامة الدولة الفلسطينية

كما أكدت على عدم قانونية وشرعية الاستيطان، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن أية أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.