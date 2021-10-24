إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بيوم الأمم المتحدة «صور»

نشر السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع «تويتر»، صورا لإضاءة مبنى وزارة الخارجية، احتفالاً بيوم الأمم المتحدة ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في وقت سابق اليوم، أن مصر تؤكد إيمانها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز ركائز السلام والاستقرار في العالم، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وزير الخارجية يشارك في احتفالية لإحياء يوم الأمم المتحدة

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في احتفالية لإحياء يوم الأمم المتحدة، حضرها جمع من الوزراء، وممثلو الوزارات، والسفراء المعتمدون، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، ومكاتب الأمم المتحدة العاملة بالقاهرة، وذلك بقصر التحرير.

وأوضح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى بهذه المناسبة كلمة، استهلَّها بإبراز خصوصية احتفال هذا العام في ضوء مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة، مؤكدًا أن تلك المناسبة تعدُّ فرصة لتجديد التزام مصر بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتعاونها مع الدول الأعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري تطرق خلال كلمته إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تلك الجائحة، أعادت التأكيد على ضرورة إدخال إصلاحات جادة وسريعة على منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تعزيز فاعليتها في مواجهة التحديات المتلاحقة على الأصعدة السياسية، والأمنية، والتنموية، والإنسانية.

العالم يحتفل بيوم الأمم المتحدة

كما أنها أظهرت الضرورة المُلحِّة لتنفيذ أهداف «أجندة التنمية المستدامة 2030»، حيث أوضح وزير الخارجية أن تحقيق هذه الأهداف تلتقي و«رؤية مصر 2030»، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وخفض معدلات البطالة وغيرها من الأهداف الإنمائية.

ويحتفل العالم بيوم الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام، وذلك منذ عام 1947، احتفالا بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة بهدف كسب دعم الشعوب ولتعريفهم بأهداف وإنجازات المنظمة.