وزارة الخارجية تنظم جولة للسفراء الأجانب في العاصمة الإدارية

نظمت وزارة الخارجية جولة ميدانية في العاصمة الإدارية لمجموعة كبيرة من السفراء الأجانب المعتمدين حديثًا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، إذ كان في استقبالهم السفير ياسـر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية، وذلك في إطار الترتيبات الجارية للافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل الجولة التعريفية للسفراء الأجانب

وتضمنت الجولة التعريفية للسفراء الأجانب زيارة الحي الحكومي، ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية والحي الدبلوماسي وكاتدرائية ميلاد المسيح التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مدينة الفنون التي تحتوي على مكتبة العاصمة، ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد.

ألقى السفير ياسر رضا كلمة أمام السفراء الأجانب أوضح فيها أن العمل الحكومي سيشهد نقلة كبرى انطلاقًا من العاصمة الإدارية التي تعكس جزءًا من الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن انتقال وزارة الخارجية للعمل من مبناها الجديد في العاصمة الإدارية يتزامن مع مرور 100 عام على تدشين وزارة الخارجية المصرية في شكلها المعاصر عام 1922.

إنجازات خلال الجولة الميدانية

وأكد السفير ياسر رضا أن الانتقال للعاصمة الجديدة سيسهم في تطوير الأداء بشكل يواكب العصر ويليق بصورة مصر في القرن الحادي والعشرين، مطالبًا السفراء الأجانب والذين أبدوا تقديرًا كبيرًا لما شاهدوه من إنجازات خلال الجولة الميدانية، بنقل صورة مصر الحديثة لعواصم بلادهم، خاصة وأن العمل تواصل في العاصمة الإدارية على مدار العامين الماضيين، على الرغم من جائحة كورونا وتبعاتها، التي أبطأت وتيرة العديد من المشروعات الكبرى في كثير من دول العالم.