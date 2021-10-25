«رياضة النواب»: «صلاح» أفضل لاعب في العالم.. والأحق بالكرة الذهبية

طالب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، بحصول محمد صلاح على الكرة الذهبية، مشيرا إلى أن الإنجازات والأداء الذي يقدمه محمد صلاح نجم مصر وليفربول يجعله الأحق بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأيام المقبلة تؤكد أحقية صلاح بالأرقام، لافتا أن أداء محمد صلاح نتيجة التزام ابن مصر، والذي يحطم الأرقام التاريخية؛ وآخرها الهداف التاريخي لإفريقيا، إضافة إلى تصدره جدول الهدافين بالدوري الإنجليزي حتى الآن وحصوله على الحذاء الذهبي مرتين.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن محمد صلاح أصبح قدوة ليس فقط للشباب المصري؛ بل لشباب العالم أجمع؛ فيعد نموذجًا للكفاح والالتزام، إضافة إلى الجهد والطموح، ويعد صورة مشرفة لمصر كأبرز محترف عربي وإفريقي.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتألق اللاعب محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد، أمس الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول الإنجليزي بخماسية، مقابل لا شيء؛ سجل خلالها الفرعون 3 أهداف؛ متفوقًا على كريستيانو رونالدو، والذي لم يتمكن من فعل أي شيء في اللقاء.

نشاط ملحوظ في لجنة الشباب والرياضة

وشهدت لجنة الشباب والرياضة، نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ لتصحيح وتطوير الكرة المصرية ومحاسبة اتحاد الكرة حتى أن أحد النواب خلال الأسبوع الماضي، أكد أن سياسات اتحاد الكرة أدت إلى أكثر من صدام مع محمد صلاح.

وطالب بعض أعضاء لجنة الشباب، بتكريم محمد صلاح خلال الفترة المقبلة خاصة مع توهجه بالدوري الإنجليزي وتصدره جدول هدافي الدوري.