نجريج بتفرح.. أهالي قرية محمد صلاح: «ابننا علّم على كريستيانو»

شهدت قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، ليلة من الفرح والبهجة شملت المئات من الأسر والعائلات الذين حرصوا على الجلوس أمام الكافيهات وشاشات التلفزيون لمشاهدة فعاليات مباراة ابنهم «مو صلاح» الذي أحرز «هاتريك» ضمن خماسية من الأهداف دك بها حصون مانشستر يونايتد في استاد أولترافولد، مما أثار الفرحة بين صفوف مسقط رأس نجم الكره المصرية وفخر الكرة العربية كونه هز عرش أركان الملاعب الأوروبية.

«مو صلاح» يرسم البهجة على وجوه أهالي قريته بتحقيقه الهاتريك

وانتقلت «الوطن»، في بث مباشر لرصد أجواء الفرحة بين صفوف شباب قرية نجريج مسقط رأس الفرعون المصري «أبو مكة»، والتي تبعد مسافة قدرها 30 كيلو مترا عن مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية عروس محافظات الدلتا.

عمده قرية نجريج: موهبة صلاح أصبحت عالمية وحالة فريدة

وأكد الحاج ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، أن موهبة اللاعب محمد صلاح، أصبحت عالمية وحاله فريدة بكل المقاييس، مشيرا بقوله «كل أهالي قرية نجريج فخورون بابنهم البار كما يدعون له بالدوام التوفيق والحصول على لقب الكرة الذهبية».

وأضاف «شتيه»، «فرحة شباب القرية بجلوسهم قبل أي مبادرات لـ مو صلاح، على كافيهات وأمام الشاشات بالملاعب الخماسية لا توصف»، مؤكدا أنه أصبح قدوة لكل شباب القرية بل ولشباب العالم أجمع.

وأشار عمدة قرية نجريج، أن تلك السعادة التي يرسمها «صلاح»، على وجوه الملايين من المصريين والعرب والعالم، أسطورة كروية ستدرس مستقبلا في حال اعتزاله داخل قلعة «الريدز» بنادي ليفربول الإنجليزي كونه أصبح معشوق كل الإنجليز خلال 5 سنوات الأخيرة.

تدشين سلسلة من مباريات كرة القدم الاحتفالية بين صفوف شباب القرية

من ناحية أخرى، رصدت «الوطن»، تدشين سلسلة من مباريات كرة القدم الاحتفالية بين صفوف شباب القرية بالملعب الخماسي ابتهاجا بالثلاثية التي أحرزها نجم الكرة المصرية وفخر الكرة العربية خلال فترات احترافه بالدوريات الأوربية، وخاصة نجاحاته مع النادي الإنجليزي العريق ليفربول.

من جانبه قال الحاج أحمد الغريب، أحد أهالي القرية، إنه احتشد برفقة العشرات من أهالي القرية داخل منزله لمشاهدة المبارة التي جمعت فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، وانتهت بفوز الريدز بخماسية ساحقة كان الفضل خلالها لنجم المباراة محمد صلاح، كونه صنع هدفا وأحرز ثلاثية تاريخية ستسجل في تاريخ الديربي العالمي بين الفريقين، مشيرا بقوله «الله عليك يا فخر مصر والعرب.. تألقت ونجحت في رفع راية المصريين دوليا وربنا ينصرك كمان وكمان يا غالي، فأنت محب للخير والله سينصرك وينجحك بأن تصبح أسطورة كرة القدم بنادي ليفربول خلال السنوات القادمة».

تحقيق حلم الصعود للمصريين والوصول المنتخب الوطني

من جانب آخر، ذكر أحد شباب القرية في العقد الثاني من عمره يدعى محمود سعد، أنه يتابع كل مباريات نجم الكرة المصرية مؤكدا أن تحقيق حلم الصعود للمصريين ووصول المنتخب الوطني لكأس العالم، أصبح عبئا كبيرا على كاهله، متمنيا التوفيق له خلال فترة التصفيات لمباريات كأس العالم.

إقامة معهد ديني ومساعدات شهرية للقرى الأكثر احتياجا والمشاركة في تجهيز العرائس

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة محمد صلاح الخيرية بقصد إقامة معهد ديني ومساعدات شهرية للقرى الأكثر احتياجا والمشاركة في تجهيز العرائس وتحمل نفقات للمساعدة الفقراء شهريا وغيرها.