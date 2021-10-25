إنقاذ حياة مولودة بالأقصر غير مكتملة النمو ضمن «التأمين الصحي الشامل»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، على يد الفريق الطبي المتميز بقسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة بمستشفى إيزيس التخصصي، التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظه الأقصر، ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

إنقاذ حياة المولودة

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم إنقاذ حياة المولودة، التي تم وضعها بعد حدوث إجهاض للأم في الأسبوع السادس والعشرين، حيث عانت المولودة من صعوبة شديدة في التنفس، نظرًا لعدم اكتمال نمو الرئتين، فيما تمكن الفريق الطبي من متابعة حالة المولودة والتعامل معها علي مدار 74 يوما ليصل وزنها من 550 جم إلى 1625 جم مع تحسن واستقرار حالة المولودة، وقبول الرضاعة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كل الشكر والتقدير لجميع لجميع الأطقم الطبية بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، مثمنًا تفانيهم في العمل وجهدهم الدؤوب، لإنقاذ حياة المولودة التي استمرت داخل حضانة المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، لمدة تجاوزت الشهرين، مؤكدًا تميز كافة الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

تجهيز مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تجهيز مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، ليصبح مركزا متكاملا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، وبذلك يكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، بما يشمله المستشفى من إمكانات وتجهيزات عالمية لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

هذا، ويضم مستشفى «إيزيس التخصصي» التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.