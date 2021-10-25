محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لتطوير صناعة العسل الأسود

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود، تحت عنوان «التعرف على إجراءات ومتطلبات التراخيص والإتجاهات الحديثة في صناعة المواد العذائية»، التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وذلك بحضور اليزابيث كاليشيان، مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة، ومسؤول تطوير تكتل العسل الأسود، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأحمد الشرقاوي، المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة، وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية، وعدد من العاملين في صناعة العسل الأسود بالمحافظة‪ .‬

محافظ قنا العسل الأسود أحد التكتلات الصناعية

أوضح محافظ قنا أنه تم اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن مرحلة تطوير تكتل صناعه العسل الأسود سوف تساهم فى تحسين جودة المنتج النهائي، بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

التطوير يشمل تدريب العاملين

من جانبها، أوضحت اليزابيث كاليشيان أن تطوير تكتل صناعة العسل سوف يشمل تدريب العاملين بهذا القطاع على كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج ، وأضافت أن البرنامج سيوفر الدعم المالى للعاملين بهذا القطاع تسهيلا عليهم فى تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة ‪ .‬

كما شهدت ورشة العمل إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين فى صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين ، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوه من تطوير التكتل، يأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد ، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات.