عضو بـ«الشيوخ»: السيسي كشف لخريجي الكليات العسكرية عن حقيقة المعركة

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل تخريج عدد من الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية، من حروب الجيلين الرابع والخامس، وحديثه عن معركة الوعي، خطوات على الطريق الصحيح، للتبصير والتوضيح لمعرفة الأخطار الحقيقية، التي تواجهنا وستواجهنا في المستقبل، وعلى رأسها الحروب المتطورة، التي تحاول السيطرة على الفكر وتعمل على التخريب والتدمير بأطر مختلفة.

السيسي كشف الحقائق أمام أبطال المستقبل

وقال عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي كشف الحقائق ووضعها أمام أبطال المستقبل ليكونوا علي دراية بالتحديات التي تواجه الوطن في المستقبل، مشيرا إلى أن تخريج الدفعات الجديدة من القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، بمثابة خطوط إمداد لأبطال قادرين على حماية أمن الوطن في المستقبل، مسلحين بالإيمان والعزيمة فداء لوطنهم.

معركة الوعي التحدي الأكبر

وتابع عبد العزيز، بأن الأخطار صعبة والتحديات كبيرة، ولكن الرهان على وحدة الشعب خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية، وكذلك دعم الخطط الاستراتيجية في دعم القوات المسلحة بكل ما تحتاجه حتى تظل مصر بفضل جيشها أبد الدهر عزيزة أبية عصية على كل المعتدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في كلمته، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية اليوم الإثنين، أن الحروب الجديدة، ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس، لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح بل تتضمن أيضا الوعي، مشددا على ضرورة الانتباه لما يحدث حولنا على كافة المستويات، لافتا إلى أن الخريجين مقبلون على تجربة جديدة عقب التدريبات التي تلقوها خلال فترة دراستهم، وطالبهم بمواصلة التأهيل.