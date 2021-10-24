«الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الموارد الإحيائية 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وحرص عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على الإشادة بمشروع القانون، لأهميته في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.

عياد: القانون الجديد مهم للغاية

وأكد عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد المالية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

وقال عبدالخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا على أن مصر لم يكن لها قانون من قبل في هذا الشأن.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: «حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، وحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان»، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

مصر بها ما يزيد على 130 موردا من الموارد الطبيعية

وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 موردا من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: «بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائما للبشر والإنسانية».

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

وأشار عبدالخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها «جديد» في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.

القانون يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية

وأكد حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

وأشار الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.

وقال: «نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل التشريعي الثاني، ويحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة»، مؤكدا على أن مشروع القانون له فوائد للبلد.

وأكد الخولي، على أن الموارد الإحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.

وتابع: «نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها»، لافتا إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي «الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال».