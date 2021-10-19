عناني أمام «ثقافة الشيوخ»: استرجاع ما يزيد عن 5000 قطعة أثرية

عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعًا امس الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة و بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

ورحب الدكتور محمود مسلم في بداية الاجتماع بالدكتور خالد العناني وزير السياحة ومسئولي الوزارة، مشيرا إلى الاهمية التى تحظى بها صناعة السياحة كونها من الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطنى، فضلا عن دورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب المصرى، بما يستوجب ايلاءها مزيد من الرعاية والدعم من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم أن الوزير استعرض فى بداية كلمته ملامح العمل في القطاعات المختلفة التابعة لوزارة السياحة والآثار التي حددت رؤيتها في اهمية العمل على تعزيز الريادة المصرية في مجال السياحة العالمية. وقد أشار إلى أبرز التعديلات التشريعية التى قامت بها الوزارة، منها قانون الاثار، قانون العمرة، قانون صندوق السياحة والاثار، قانون الغرف السياحية، قانون تنظيم الشركات السياحية.

وفى السياق ذاته أشار الوزير ايضا إلي الحوافز التي قدمتها الوزارة لتشجيع السياحة خلال ازمة كورونا، بدءا من اعفاء سداد رسوم التأشيرات السياحية، مرورا بتخفيض رسوم الخدمات الارضية فى المطارات المصرية مع اطلاق برامج هادفة إلى تحفيز الطيران، وصولًا إلى تنظيم العديد من الجولات الهادفة إلى جذب السياحة من الدول الأكثر تصديرًا للسياحة إلى مصر.

كما اشار الوزير أيضا إلى وضع الوزارة استراتيجية اعلامية متكاملة هدفت إلى تسليط الضوء على الانجازات التي حققتها الوزارة لتنشيط السياحة وجذب المزيد منها، وقد تزامن ذلك مع اطلاق الوزارة لموقع الكتروني جديد بلغات مختلفة.

واضاف الوزير أن من بين ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية فى المجال الآثرى، تنظيم العديد من المعارض الاثرية الخارجية، وافتتاح مصنع المستنسخات الآثرية، هذا إلى جانب استرجاعها ما يزيد عن 5000 قطعة أثرية، فضلا عن افتتاح العديد من المتاحف الاقليمية، وأديرة ومساجد والمعبد اليهودى.

عناني: افتتاح طريق الكباش قريبا في احتفالية كبرى

وفيما يتعلق بالمشروعات المنتظر افتتاحها خلال الفترة القادمة، أشار الوزير إلى أنه قد اقترب افتتاح طريق الكباش بمحافظة الاقصر في احتفالية كبرى، كما اوشك الانتهاء من اعمال المتحف الكبير، وقصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر.

ومن جانبهم قدم الأعضاء العديد من المقترحات الهادفة إلى دعم الجهود التى تقوم بها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالوعي المجتمعي بشأن منظومة السياحة والآثار، حيث طالبوا بضرورة ان تكون هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والهيئات المعنية بالإعلام والدراما، نظرا لدورهما في خلق هذا الوعي. كما طالبوا بأهمية دور كل من وزارتي التعليم والتعليم العالي في تعزيز المعارف لدى شبابنا.

كما طالب النواب بأهمية ايلاء المزيد من الاهتمام بمختلف الانماط السياحية وخاصة السياحة العلاجية والاستشفائية.

اللجنة تؤكد دعمها لجهود الوزارة لتنشيط السياحة

وخلصت اللجنة إلى التأكيد على دعمها لجهود الوزارة فى استكمال مخططاتها المستقبلية الهادفة إلى توسيع النشاط السياحي وتنوعه، مع أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، كون أن السياحة صناعة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعزيزها وتكاملها.