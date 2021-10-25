لجان للكشف عن ذوي الهمم وتقديم أجهزة تعويضية بجنوب سيناء

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أن مديرية التضامن الاجتماعي أعلنت عن تلقي طلبات من ذوي الهمم المقيمين في المدينة والقرى والوديان التابعة، لها من أجل الحصول على أجهزة تعويضية، مشيرا إلى أنه جرى فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع، لمن يريد الحصول على أجهزة تعويضية، مثل سماعات الأذن والأجهزة التعويضية ونظارات طبية كراسي متحركة، وسوف تقوم لجنة طبية بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين، وتحديد احتياجات كل حالة، وعمل المقاسات اللازمة.

تقديم الأجهزة التعويضية للمستحقين بالمجان

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأجهزة التعويضية سوف تقدم بالمجان لمن تنطبق عليه الشروط دون أن يتحمل أي مصروفات، مشيراً إلى أن الإدارة الاجتماعية وجمعية التأهيل الاجتماعي بالمحافظة سوف تقوم بإرسال الكشوفات المستحقة لعمل الأجهزة التعويضية.

أجهزة تعويضية مقدمة من مؤسسة «مصر الخير»

وقال عبد العزيز سرور، مدير مركز التأهيل الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إن قيادة قوات شرق تقوم بالتنسيق مع مؤسسة «مصر الخير»، لتسيير قوافل لذوي الهمم، وتقوم بالكشف عليهم في محل إقامتهم، وتحديد ما يحتاجونه من مستلزمات وأجهزة تعويضية.

وأضاف أنه عقب تلقي الطلبات من ذوي الهمم وأسرهم، يتم عمل لجنة طبية لتوقيع الكشف عليهم، وتحديد المقاسات المطلوبة، ونوع الجهاز حسب كل إعاقة، وتقوم إحدى المؤسسات المصرية بتصنيع الأجهزة، التي يجري تقديمها لذوي الهمم، وجميعها مطابقة للمواصفات العالمية.

تسليم 123 سماعة و12 كرسياً متحركاً بالكهرباء لذوي الهمم

واستطرد مدير التأهيل الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تنظيم «قافلة خير» في طور سيناء، لحصر احتياجات ذوي الهمم، موضحاً أنه جرى حصر 161 حالة إعاقة سمعية وحركية، لنحو 100 شخص في دهب وطور سيناء، وقال إنه جرى خلال الأسبوع الماضي، تسليم الأجهزة التعويضية لذوي الهمم كمرحلة أولي في مدينتي دهب وطور سيناء، وهي عبارة عن 123 سماعة لضعاف السمع، و8 أطراف صناعية، و12 كرسيا متحركاً بالكهرباء، و2 حذاء طبي، و2 لابتوب ناطق لاثنين من الطلاب غير المبصرين، و13 عصا بيضاء، إضافة إلى كرسي متحرك يدوي.