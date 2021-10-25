سانت كاترين اختارها «عباس» لتشييد قصره لعلاجه من الربو ومات قبل بنائه

تضم سانت كاترين كنوزا شاهدة على التاريخ، جعلها مدينة فريدة من نوعها لا تضاهيها مدينة أخرى فيما تمتلكه من ثروات أبرزهاقصر الخديوي عباس بمدينة سانت كاترين، شاهد على التاريخ الذي تضمه المدينة الصغيرة بين جنباتها الكائنة بين أعلى قمم جباية في مصر.

كان الخديوي عباس باشا الأول يعاني من مرض الربو، فنصحه الأطباء وقتها بالإقامة في إحدى المناطق جافة الطقس، لذلك خطط الخديوي عباس حلمي الأول لبناء قصر فوق ثالث أعلى قمة جبلية بمدينة سانت كاترين، وذلك أملاً في الاستشفاء والتعافي بهواء الجبل الصحي.

سانت كاترين.. أين يقع قصر الخديوي عباس؟

الدكتور محمود عثمان مفتش اثار سانت كاترين، يقول إن جبل عباس يقع تجاه جبل المناجاة، ويبعد عنه بنحو ألف متر في أرض الوادي، عرف وقتها قديما باسم جبل الزياتين «جبل عباس حاليا»، نسبة لكثرة شجر الزيتون بأسفله، وكذلك شجر الكمثرى والجوز والمشمش، وهو الجبل الذي تم اختياره لبناء قصر عباس باشا الأول، وتسكن قبيلة الجبالية ورهبان الدير حدائق هذا الجبل، فقام عباس باشا بشرائها منهم، ووهب الرهبان أرض زراعية في سرياقوس قرب القاهرة بمساحة 100 فدان، مقابل عين ماء وبستان في الجبل، وعوض الجبالية بمبلغ كبير من المال يزيد عن ثمن الأرض الفعلي.

سانت كاترين.. الأمطار والسيول تدمر الطريق إلى قصر الخديوي

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، قال إن الطريق المؤدي إلى قصر عباس باشا تعرض للدمار منذ عام 2014 بسب الأمطار والسيول، وتوقفت الرحلات من وإلي المكان، لكن أهالي المدينة قاموا بإعادة فتحه عن طريق إزالة الصخور والرمال الموجودة في الطريق وأصبح الطريق مفتوحا للجميع لزيارة قصر عباس باشا.

سانت كاترين....تعرف على شكل قصر الخديوي عباس

قصر الخديوي عباس في سانت كاترين، لم مثل قصور القاهرة التي بناها محمد علي وأولاده وأحفاده، بل كان القصر مكانا بسيطا وهو عبارة عن بقايا أطلال قصر عباس حلمي الأول الذي يأخذ شكل مستطيل يبلغ طول ضلعه الشرقي 44 م ، والضلع الغربي 43،2م ، والضلع الشمالي 50م ، والضلع الجنوبي 49،5م ، والقصر مبني فوق هضبة وعرة تعتبر جزء من قمة جبل عباس لذلك نلاحظ أن أساسات جدران القصر تختلف باختلاف منسوب الهضبة نفسها فهي تنحدر تدريجيا من الشمال إلي الجنوب ونلاحظ ارتفاع الجدران في الجهة الجنوبية الشرقية تصل إلى 9م في حين يصل ارتفاع الجدران في أجزاء الواجهة الشمالية والغربية ما بين 5،5م و 1،8م ومع هذا نلاحظ أن الأسطح العلوية للجدران في منسوب واحد حيث أن المعماري أراد أن يساوي مناسيب الجدران ثم يقوم بردم بعضها واستخدام الأخرى كمخازن وبعد ذلك يبدأ في البناء بأحجار أكثر تهذيباً .

والقصر من الداخل يضم عدد من الحجرات المتفاوتة المساحة والأبعاد لكل منها فتحات أبواب وشبابيك ويتراوح سمك الجدران من 1م – 2،3م .

سانت كاترين.. الخديوي عباس أنشأ القصر ولم يسكنه بسبب وفاته

الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء، يقول إنه بالفعل جرى إقامة القصر على مساحة 450 م2 وتم اختيار هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2383 متر فوق سطح البحر ليكون أرضًا لإقامة القصر، والذي يمكن تسلقه بداية من مدينة سانت كاترين حتى القمة في مدة زمنية تصل إلى 3 ساعات ونصف عن طريق مدق أبو جيفة مرورًا بعين شكية وواديالأخديد ومنطقة الزواتين ووصولًا في النهاية لقمة جبل عباس باشا.

وأضاف أنه يشاع أن الخديو عباس باشا الأول وقع اختياره على هذا الجبل والذي أطلق عليه جبل عباس باشا، بعد وضع قطع من اللحم فى عدة قمم جبلية وملاحظة مدى بطء تحللها على هذا الجبل عن غيره من الجبال الأخرى.

وأضاف أن الخديو عباس الأول باشا بدأ تشييد القصر عام 1853م ولكنه مات في العام التالي 1854م وتوقف بناء القصر الذي كان من المقرر له أن يكون تحفة معمارية ليس لها مثيل في ذلك الوقت، ومازال القصر الذي لم يكتمل بناؤه حتى الآن مهجورًا على القمة ويمكن رؤيته من أسفل الجبل، وتعتبر رحلة الصعود والسير إلى قمة جبل عباس باشا بمثابة رحلة سياحة استشفائية وبيئية.