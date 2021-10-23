700 سائح شاهدوا غروب وشروق الشمس من جبل موسى في سانت كاترين

أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أن المدينة تشهد إقبالاً سياحياً ملحوظاً منذ أول أكتوبر الجاري، وسط تطبيق إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن كل سائح يزور المدينة يكون معه نتيجة تحليل (PCR)، أو يكون حاصلاً على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ولديه شهادة بذلك.

الدليل البدوي معتمد ومعروف لدى الأجهزة الأمنية

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين أن أجهزة الأمن يجري إخطارها بالأعداد التي تقوم بزيارة جبل موسى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتهم والحفاظ عليهم، مشيراً إلى أن «الدليل البدوي»، الذي يقوم باصطحاب السياح، معتمد ومعروف لدى الأجهزة الأمنية.

دير سانت كاترين يستقبل 5500 سائح

وأشار «العناني» إلى أن دير سانت كاترين يشهد انتعاشة سياحية، حيث استقبل خلال هذا الشهر ما يقرب من 5500 سائح، معظمهم من الأجانب، مضيفاً أن هناك حالة رواج المحال التجارية والبازارات الموجودة خارج الدير، حيث تقوم الوفود السياحية بالنزول أمام بوابة الدير بجوار البازارات وبالتالي يقوموا بشراء الهدايا.

وأضاف أن دخول الدير والكنيسة يكون عبارة عن مجموعات، كل فرد من أبناء البدو العاملين في الدير يصطحب مجموعة، ويقوم بالشرح لها باللغات المختلفة، حتى يعطيهم فكرة عن الدير.

700 سائح صعدوا جبل موسى خلال 24 ساعة

وقال اللواء طلعت العناني إن جبل موسى استقبل قرابة 700 سائح من مختلف الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم عدد من المصريين، حيث قاموا بالصعود إلى قمة الجبل مساء أمس الجمعة، لمشاهدة غروب الشمس، والمبيت على قمة الجبل حتى صباح اليوم السبت، لمشاهدة شروق الشمس.

وأضاف أن الجميع راقب الظاهرة الكونية التي حدثت أمس، وتتمثل في ظهور شهب «الجباريات»، وهي من الزخات المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاباً في الساعة عند الذروة.

الدليل البدوي «بوصلة» السياح في سانت كاترين

«رمضان محمود الجبالي»، أحد أبناء مدينة سانت كاترين وقبيلة «الجبالية»، قال إن الدليل البدوي هو أساس نجاح أي رحلة، فبدونة لن يستطع السائح أن يزور دروب ووديان سيناء، وأضاف أن الدليل البدوي هو شخص مدرب، ويعرف تماماً الطرق في الجبال والصحارى، وقادر بدنياً على الحركة لمسافات طويلة، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تعرفه جيداً، لأنه مقيد ومعروف للجميع، كما يشترط في الدليل الخبرة، ومعرفة بعض اللغات، ومدرب على الإسعافات الأولية.