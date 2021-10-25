الديار القطرية: ترسية عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «سيتي جيت» بالقاهرة الجديدة بقيمة مليار جنيه

أعلنت شركة الديار القطرية، بدء تنقيذ المرحلة الأولى من مشروع «سيتي جيت» بمليار جنيه، وذلك في احتفال أقيم، الاثنين، في موقع المشروع بالقاهرة الجديدة، بحضور السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر في مصر، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية، إضافة لعدد من كبار الشخصيات.

وشهد احتفال الديار القطرية، مراسم توقيع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري -إحدى شركات الديار القطرية في مصر- مع شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC»، للتعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

وخلال مشاركته في الاحتقال، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: «يسعدني المشاركة في توقيع هذا العقد، ووضع حجر أساس المرحلة الأولى من مشروع "سيتي جيت"، ونأمل أن نشارك أيضا سويا في بدء المرحلة الثانية والثالثة منه في أقرب وقت، فهذا المشروع إضافة كبيرة»

وأضاف: نحن فخورون في وزارة الإسكان وفي هيئة المجتمعات العمرانية، بحجم الإنجاز الذي تم في المنطقة حول المشروع، وموقع «سيتي جيت»، أصبح أكثر تمیزا من ذي قبل، لأنه يتميز بميزة كبيرة، وهي أنه يقع بجوار العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، ونأمل أن تتسارع وتيرة تنفيذ مراحل المشروع ليلحق بالعاصمة الإدارية، وسوف نساند المشروع ونذلل أي عقبات تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، وشركة الديار القطرية واحدة من أكبر الشركات الجادة والمتميزة.

وصرح المهندس عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: «منذ دخولنا السوق المصري في عام 2006، وقد ظهر التزام الشركة، نحو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنمية سوق العمل، واهتمامها بالبعد الاجتماعي في جميع مشاريع الشركة، والتي وفرت عددا كبيرا من فرص العمل في المجتمع المحلي، سواء خلال مراحل التنفيذ أو مراحل التشغيل، وبالنسبة لمشروع سيتي جيت فهو استمرارا لنهج الشركة المستمر، ومن المتوقع أن يوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل في سوق العمل المحلي، خلال فترة تنفيذ المشروع، وذلك عدا فرص العمل التي سوف يوفرها بعد تنفيذ المشروع.

وأضاف العطية، أن «شركة الديار القطرية، بصدد الإعلان عن خططها التطويرية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية على كامل الأراضي المملوكة لها في جمهورية مصر العربية قبل نهاية العالم، حيث أن استثمارات الشركة في السوق المصري، كانت قد تخطت 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على عدد من المشاريع التي تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع، ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام، وهذا المشروع سيمثل أحد الإضافات الكبيرة لاستثمارات الشركة في مصر، حيث تبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار أمريكي، إضافة لباقي الخطط التطويرية والاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها تباعا»

وقد فازت شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC» في مصر، بالمناقصة التي طرحتها الشركة المالكة كمقاول رئیسی لبناء وتنفيذ مشروع «سيتي جيت».

وعلق المهندس محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا باتحاد المقاولين العالمية «CCC» على الحدث قائلا: يسعدنا اليوم، أن يتم اختيارنا من قبل شركة «الديار القطرية»، كمقاول رئيسي لمشروع «سيتي جيت»، فالعلاقة التجارية ما بين الشرکتین، ناجحة وطويلة الأمد في دول مختلفة، بما في ذلك مصر وقطر والسودان والمغرب واليمن.

وخلال تلك المشاريع، تمكنا معا من تقديم مشاريع بارزة بأعلى معايير الجودة والدقة، وتأتي هذه الشراكة الجديدة، بعد أشهر قليلة من الافتتاح الرسمي لفندق «سانت ريجيس» والذي يمثل علامة فارقة في علاقتنا التجارية المثمرة.

وأضاف: سنتابع عملنا الدؤوب، من خلال تقديم أعلى معايير الجودة إلى سوق العقارات المصري، وتقديم تطويرا عالميا متعدد الاستخدامات، وخدمة ونجاح عملائنا هو عامل رئيسي من استراتيجية شركتنا، والعلاقات التعاقدية المتكررة عبر مختلف المشاريع والبلدان، دليل واضح على التزامنا القوي تجاه عملائنا، وتعد الديار القطرية من بين عملائنا الرئيسيين الذين نواصل خدمتها في مواقع جغرافية مختلفة.

ومن جانبه قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية: «يسرنا أن نشهد اليوم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت الضخم، وما يميز هذا المشروع أنه يقع على مساحة كبيرة تصل إلى 8.5 مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل»

وأضاف: يحظى مشروع «سيتي جيت» بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر مدينة مكتفية ذاتيا مع مجتمع متكامل يوفر خدمات عديدة، ويشمل 24.500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، والتي تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، وتطل على ملعب جولف كبير للغاية يسع 18 حفرة كما يوفر المشروع العديد من المرافق القاخرة بما في ذلك المراكز المجتمعية في جميع الأحياء والمدارس والفنادق الدولية والنادي الرياضي ومجمع أعمال بمساحة 720 ألف متر مربع، ومجمع طبي و300 ألف متر مربع، من مساحات الترفيه والتجزئة، وجميعها مخطط لها وتنفيذها سيكون وفق مواصفات عالمية.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بناء 430 وحدة، والأعمال التي يغطيها التعاقد الجديد، تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهرا

تعمل شركة الديار القطرية من خلال مشروعها هذا، على راحة السكان من خلال المساحات الخضراء الموزعة بشكل متساوي في المشروع والتي تساعد على الاسترخاء، كما تقدم خدمات لكل الوحدات، يقع المشروع على بعد 30 كم إلى الجنوب الشرقي من القاهرة، و30 دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي.

نبذة عن سيتي جيت

مکان صمم خصيصا ليعطيك الأفضل في كل شيء

سيتي جيت هو مجتمع متكامل، يجمع كل ما تريده في مكان واحد، بدءً بهدوء الطبيعة والمساحات الخضراءبالمرافق الموزعة بعناية، على مساحة 8.5 مليون متر مربع، التي تحتل موقعا أيقوني بديع

«كل شيء تحتاجه في مكان واحد»

سيتي جيت هي مدينة مكتفية ذاتيا وتحتوي على فيلات متعددة المساحات، تطل على ملعب جولف ومساحات خضراء وحدائق، بالإضافة إلى مراكز مجتمعية في جميع أحيائها، ومدارس دولية وفنادق خمس نجوم، ونوادٍ رياضية وكل سبل الترفيه المصممة بعناية، وفقا لمعايير عالمية.

سيتي جيت هي البيئة القادرة على إبراز كل الإبداعات بداخلك.

نبذة عن المشروع

يحتل المشروع موقعا استراتيجيا يقع بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة مكتفية ذاتيا ومجتمع متنوع ومتكامل.

يغطي المشروع مساحة 8.5 مليون متر مربع، وستضم 24.500 وحدة سكنية، منها فيلات وشقق بمساحات مختلفة ستطل على ملعب جولف يضم 18 حفرة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمتنزهات.

ويشمل مشروع سيتي جيت، العديد من المرافق الفاخرة، بما في ذلك المراكز الاجتماعية المنتشرة في كافة الأحياء، بجانب المدارس والفنادق الدولية والنادي الرياضي، ومجمع أعمال تبلغ مساحته 720 ألف متر مربع، ومجمع طبي و300 ألف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة ، جميعها ستخطط وتنفذ وفق أعلى المعايير العالمية ومن المتوقع أن يليبي هذا المشروع المتعدد الاستخدامات، حاجات السكان في القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 2020 فدان/ 8.489.000 متر مربع، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 6.791.272 متر مربع، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 12 مليار دولار أمريكي بعد الانتهاء منه، وتتضمن مكونات المشروع المخططة التالي:

- شقق سكنية

- فيلات سكنية

-مركز المدينة

- مراكز تجارية

- مجمع أعمال

- مساحات خضراء وحدائق

- نادي

-ملاعب جولف

- 4 فنادق

- مدارس

- مسجد

نبذة عن شركة الديار القطرية

قام جهاز قطر للاستثمار، بتأسيس شركة الديار القطرية عام 2005، يقع المقر الرئيسي للشركة شمال شرق العاصمة القطرية الدوحة على ساحل الخليج العربي.

منذ نشأتها التزمت شركة الديار، بتنفيذ رؤيتها الطموحة، من خلال مشروعات التطوير العقاري، التي تعمل على تحسين نوعية الحياة، وتساهم في تنمية المجتمع على الصعيدين المحلي والدولي.

عززت شركة الديار مكانتها اليوم، كواحدة من أكبر الشركات العقارية، ثقة وتقدير في العالم، بسبب التزامها القوي بالجودة وتنمية المجتمع المحلي والشراكة والاستدامة.

في 2020، بلغ رأس المال العام الشركة الديار القطرية 8 مليارات دولار أمريكي، وتعمل الشركة حاليا على 60 مشروعا في 22 دولة حول العالم، بقيمة تطوير إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار دولار أمريكي.

تمتلك الديار القطرية محفظة ضخمة من الاستثمارات في مصر، تتكون من محفظة أراضي يتخطى حجمها الـ40 مليونمتر مربع، إلى جانب العديد من المشاريع الشهيرة في كافة أنحاء العاصمة القاهرة، وصولا إلى البحر الأحمر.

تشمل «Cate City- المشاريع» سيتي جيت، والذي يعد مجتمعا متعدد الاستخدامات، بمساحة إجمالية تبلغ 8 ونصف مليون متر مربع، وفندق «سانت ريجيس»، الذي يمثل عنوانا للفخامة المعاصرة في قلب العاصمة المصرية المزدهرة، والذي يعد أحد أكبر المشاريع المتطورة بالإضافة إلى مشروع NEWGIZA، مجسدا مفاهيم الضيافة الممتازة والمتكاملة في مصر

- شركة الديار القطرية مصر، في طريقها لقيادة السوق، من خلال إنشاء وتسليم المشاريع العقارية الضخمة، التي تلتزم بأعلى المعايير الدولية، التي ترضي العملاء والشركاء.

نبذة عن شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC:

شركة اتحاد المقاولين العالمية، هي من الكيانات الرائدة عالميا، وتعمل في عدة مجالات، أهمها البناء والتشييد، تأسست الشركة في العام 1952، وأصبحت اليوم، أحد أهم المقاولين الدوليين بحجم أعمال عالمي، يتخطى الـ4 مليارات دولار أمريكي، ويعمل بالشركة 60 ألف موظف، من أكثر من 80 جنسية مختلفة.

تتمتع المجموعة بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الكومنولث، نجحت المجموعة خلال 7 عقود، في تحقيق معدلات هائلة من النمو، حيث تفوقت في مجالي البناء والتشييد شديد التنافسية، من خلال الاعتماد على الخبرة والمهارات والمعرفة المتميزة التي يمتلكها أعضاء المجموعة،

تضم محفظة المجموعة أعمال كافة مكونات سلسلة القيمة في مجالات الهندسية والمشتريات والبناء بخبرات (EPC)، في وضع دراسات الجدوى والتصميم والمشتريات والبناء وأعمال التكاليف والعمليات والصيانة، بالإضافة إلى تطوير المشاريع لصالح مختلف القطاعات، منها النفط والغاز وأعمال التشييد والهندسة المدنية ومد خطوط الأنابيب والإصلاحات البحرية والمنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة، وصيانة التركيبات الميكانيكية والإنشاءات تحت الماء.

تعتز المجموعة بقيم هامة، مستمدة من إرث عائلي، حمله مؤسسوها وزرعوه في المجموعة، تنعكس هذه القيم على مستويات الجودة لمشاريعها، وسجلات السلامة العالية، والمعايير الأخلاقية المرتفعة، وتلتزم المجموعة بمفهوم النمو المسؤول، ومبادئ خدمة المجتمعات المحلية والمجتمع ككل، ومسؤولية الحفاظ على البيئة.