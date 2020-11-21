"الاستثمار العقاري": لا زيادة في أسعار الوحدات السكنية خلال 2021

قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إنه من المتوقع أن يكون هناك ثبات في أسعار الوحدات السكنية خلال العام المقبل 2021.

وأضاف "فكري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأسعار لن تنخفض بشكل عام، ولكن المتوقع بشكل كبير هو الثبات أو الارتفاع بشكل طفيف بنسبة لا تتجاوز 10% للوحدات المبنية وليست تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن السوق لم يشهد ركودًا بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت بشكل عام على الأسواق، ولكن فيما يخص بيع وشراء الوحدات السكنية هناك حركة بيع وشراء بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن المشكلة التي تخص سوق العقارات هي سوء الإدارة، حيث إنه يجب أن تُعطي الأراضي المطروحة للبناء جميع شرائح المجتمع من محدودي ومتوسطي وإسكان فاخر، حيث أن الأراضي الحالية التي يتم تقسيمها للمطورين العاملين بشكل خاص هي تحت مسمى إسكان فاخر، وهو ما لا يتناسب مع جميع مستويات الدخل الخاصة بالمواطنين.

وأضاف أنه يجب طرح الأراضي بهدف التنمية والتشغيل وتوفير فرص عمل، بجانب كونها وحدات سكنية وليس الهدف منها فقط التجارة والتربح من خلالها، حيث يجب أن تطرح أراضي إسكان محدودي ومتوسطي الدخل للمطورين أيضا وليس فقط الإسكان الفاخر.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية بشكل عام وضعف معدل دخل المواطن والأسرة المصرية تسببت في التأثير على القدرة الشرائية للأسر المصرية، بسبب عدم وجود فائض مالي لشراء الشقق والوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك لم يكن فقط على العقارات ولكن بشكل عام.