نصيحة لأصحاب الاستثمار العقاري من رئيس الغرفة: الوقت مش مناسب

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن أفضل وقت لشراء العقار مع بداية عام 2021، إن النصيحة الأمينة التي يجب أن نخبر بها الناس، هي «أن فكرة إعمل استثمار سريع واجري، مش مناسبة للوقت ده، يعني فكرة أني أحط فلوس في العقارات، وأجري أكسب منها خلال شهرين او تلاتة أو حتى ستة مبقتش موجودة في القطاع العقاري»، موضحا أنه إذا كان يستهدف استثمار أمواله على فترة زمنية طويلة تصل إلى 3 سنوات كحد أدنى، فالقطاع العقاري هو «الحصان الرابح» في هذا الأمر.

يجب ان نتحدث عن القطاع العقاري من جانب حيادي

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب أن نتحدث من جانب حيادي في هذا الأمر، ونحاول أن نقرأ فيما حدث في الماضي بالقطاع العقاري، حتى نستطلع المستقبل، رغم أني لا أريد أن أتوقع المستقبل بتوقعات غيبية سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن القطاع العقاري دائما في كل الدول لا يكون بحالة استقرار ثابت، «يعني مش مرتفع على طول ولا ثابت على طول ولا بينخفض على طول»، وإنما ما حدث في مصر هو أنه كانت هناك ربحيات تحقق بشكل فوري واستثنائي وسريع على العقارات، لكن هذا غير موجود الآن بهذا القطاع.

وأردف أنه مع سياسية الحكومة في التوسع بالطرح والتطوير والتنمية، اختفت تلك الظاهرة وأصبحت غير موجودة، لافتا أن الأمر الموجود حاليا، ونستطيع أن نقيمه بأن كان هذا القطاع والاستثمار هام ومربح أم لا، اليقين في ذلك الأمر، أن يقوم بوضع أمواله بأحد البنوك كوديعة، او يستثمر في الذهب أو العقارات او البورصة.

الوحدة التي كانت بمليون جنيه أصبحت بخمسة

وأشار «شكري»، إلى أن القطاع العقاري بالتأكيد ثبت خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث ارتفع في المتوسط بما لا يقل عن خمس أضعاف من كل المشاريع، «الوحدة اللي كانت بمليون جنيه، أصبحت بخمسة مليون جنيه»، ولا ننسى أن تلك الفترة كان بها ثورتين وبالتأكيد كان لهم تاثير سلبي على القطاع، وبالتالي كون أن يخرج المتوسط العام 50% في سنة ارتفاعا، فهذا مؤشر حقيقي واقعي ومحسوب وغير قابل للمناقشة.