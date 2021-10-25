وكيل مجلس الشيوخ: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ دستوري 100%

علق المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، قائلا: «قرار دستوري 100%، وأن الدستور يخول لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ أو إلغائها»، مؤكدًا «هذا القرار، يعكس التحول الكبير الذي حدث في مصر على المستوى السياسي والأمني».

إلغاء مد حالة الطوارئ

وأضاف «أبو شقة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تعقيبًا على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد: «الدولة المصرية استطاعت الانتقال إلى حالة الاستقرار بعد نجاح القيادة السياسية في تثبيت أركان الدولة ومؤسساتها».

قرار إلغاء حالة الطوارئ

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف «السيسي»: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».