خالد عليش لـ«الوطن»: دوري في فيلم «خرجوا ولم يعودوا» مفاجأة

أعرب الإعلامي خالد عليش عن سعادته، للمشاركة في بطولة فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، بجانب ويزو، ومصطفى أبو سريع، وحسني شتا، ورنا سماحة، وأيمن كشك، وعدد كبير من الوجوه الجديدة.

خالد عليش: العمل يضم مجموعة من النجوم أتشرف بالعمل معهم

وكشف خالد عليش عن دوره في الفيلم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إنه يقوم بشخصية مفاجأة للجمهور، ويتمنى أن تنال إعجاب الجميع، مضيفًا: «العمل يضم مجموعة من النجوم الذي أتشرف بالعمل معهم».

«خرجوا ولم يعودوا» يُعيد ضياء الميرغني للسينما

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، كما يشهد عودة الفنان ضياء الميرغني للسينما مرة أخرى بعد غياب عنها لأعوام عدة، ويشارك فيه الفنان الكوميدي يزيد فروجة، وقصة صفاء هاشم، ومن إخراج حسن السيد، وسيناريو وائل يوسف، والمنتج أيمن يوسف.

آخر أعمال خالد عليش في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال الإعلامي خالد عليش الفنية، كان مسلسل «أحسن أب» للفنان علي ربيع، التي كانت تدور أحداثه حول لص فاشل يدعى مختار الذي كان يجسده علي ربيع، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحدى الفنادق تحت عنوان «أحسن أب»، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذة العملية لتنفيذها وربح المسابقة.

وشارك في المسلسل سامي مغاوري، أحمد فتحي، وهاجر أحمد، جيهان خليل، أحمد جمال سعيد، مراد مكرم، إبرام سمير، محمد أوتاكا، عماد رشاد، ومن تأليف أحمد محيي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج معتز التوني، الذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.