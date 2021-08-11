فيديو.. علي ربيع لـ«الوطن» عن عقد قرانه: «ما أعلنتش عشان وفاة دلال عبد العزيز»

أكد الفنان علي ربيع صحة الأنباء المتداولة عن زواجه، والتي انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من الجدل بين جمهوره، خصوصا أنها تزامنت مع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما رد عليه «ربيع».

وقال ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أيوة أنا فعلا كتبت كتابي خلاص باركوا لي ومش عارف لسه هعمل حفل زفاف ولا لا».

وتابع ربيع قائلا «مكتبتش كتابي في السر ولا حاجة بس في نفس اليوم كان وفاة الأستاذة دلال عبد العزيز، وأنا بحب العيلة دي جدا ومكنش ينفع يبان إن فيه احتفالات خالص».

أما عن العروس التي اختارها علي ربيع فقال «هي من خارج الوسط الفني تماما».

يذكر أنه كانت قد انتشرت كثير من الأخبار منذ يومين تفيد بأن الفنان علي ربيع قد كتب كتابه في نفس يوم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، ولكنه فضَّل بأن تكون في سرية تامة بسبب حالة الوفاة.

وكان قد شارك الفنان علي ربيع في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «أحسن أب» والذي شارك فيه بجانب هاجر أحمد وأحمد فتحى وسامى مغاورى وأحمد جمال سعيد وجيهان خليل وعدد آخر من الفنانين.

وكان مسلسل «أحسن أب» هو تجربة جديدة لـ علي ربيع في عالم الدراما، حيث خاض من خلاله تجربة الـ 15 حلقة والتي تم تقديمها للمرة الأولى في السباق الرمضاني الماضي.

كما يستعد الفنان علي ربيع لتصوير فيلمه الجديد «زومبي» والذي يشارك فيه بجانب حمدي الميرغني وأشرف عبد الباقي وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين.