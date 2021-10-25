عضو بمجلس حقوق الإنسان: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار عظيم وشجاع

أشاد الدكتور ولاء جاد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلًا: «القرار عظيم وشجاع وخطوة مهمة وله دلالات كبيرة منها التأكيد على استرداد الأمن والأمان في مختلف ربوع البلاد من سنوات طويلة، وهذا حصاد شهداء أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل سلامة الوطن واستقراره».

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: مصر مستقرة

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»: «رغم ما يحدث في دول المنطقة إلا أن مصر دول مستقرة وآمنة وبخير وتسير بخطى ثابتة للأمام».

إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلغاء مد حالة الطوارئ عبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف «السيسي»: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.».