محور إبراهيم العرابي يقضى على عشوائيات ترعة الطوارئ

تشهد محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات ومجال النقل والطرق للقضاء على السلبيات، ومواجهة أزمة الزحام المروري، وبعد سنوات طويلة من الإهمال لمنطقة ترعة الطوارئ شرق القاهرة، أخذت الدولة على عاتقها تطوير تلك المواقع، ففى يونيو قبل الماضى، شهدت القاهرة ميلاد محور الفريق إبراهيم العرابي، بطول 13.5كم، وعرض 50 مترا في اتجاهين، ويتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، ويعمل على ربط طريق جسر السويس بطريق القاهرة - بلبيس الصحراوي، وخلق تقاطعات حرة للمحور لتسهيل الحركة المرورية.

خطوات تنفيذ محور إبراهيم العرابي

تضمنت خطوات تنفيذ محور الفريق إبراهيم العرابي، إنشاء 6 كباري و3 أنفاق وهى كالتالي:

- نفق تقاطع شارع بيرتي: بطول34.5 م، وعرض34م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- نفق تقاطع شارع سبيكو ويهدف إلى ربط شرق المحور (شارع طابا ومدينة السلام) بغرب المحور (مساكن سبيكو).

- نفق تقاطع طريق الجبل الأصفر ويهدف إلى ربط طريق الخدمة شرق المحور بغرب المحور (طريق الجبل الاصفر – مركز ومدينة الخانكة) بنطاق محافظة القليوبية، ويهدف كذلك إلى خلق محور حر بدون تقاطعات سطحية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع جمال عبدالناصر: بطول 500 م، وعرض 27م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع مصطفى كامل: بطول 221 مترا، ويتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع ترعتي الطوارئ، وكل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي: بطول 134 مترا، وعرض 10 أمتار، يتكون من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري دوران للخلف بطريق القاهرة / بلبيس الصحراوى، بطول 74مترا، ويتكون من حارتين مروريتين.

خطة تطوير ترعة الطوارئ

وشملت أعمال تطوير منطقة ترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول، وتضمنت خطة التطوير عدة مراحل:

- إزالة المباني المخالفة حيث تم إزالة 173 مبنى مخالفا جانبي ترعة الطوارئ.

- استرداد 10 أفدنة أملاك دولة.

- نقل السكان المستحقين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزه الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع «أهالينا (1)»

- إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة.

-ردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين وكل ذلك يصب فى إطار تغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة لهم.