«تشريعية» النواب: إلغاء الطواري يؤكد أن الجمهورية الجديدة لها نظام دستوري

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، أن التاريخ سيكتب أن الشعب المصري ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة، قدموا تضحيات كبيرة، أثمرت في النهاية عن عودة مصر إلى مقدمة الصفوف رغم كافة التحديات واحة للأمن والاستقرار والسلام.

إلغاء حالة الطوارئ

وأشار النائب إيهاب الطماوى، إلى أن القرار التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يؤكد أن الجمهورية الجديدة (الجمهورية الثانية) لها نظام دستوري وقانوني يرسخ له الرئيس و يدعمه الشعب ومؤسسات الدولة وأبناء هذا الشعب العظيم من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين بفضل جهودهم وتضحياتهم انتصرت مصر علي قوى الشر والإرهاب، وقامت ببناء مؤسساتها الدستورية. واستطرد قائلا: «في ذات الوقت مصر تشهد الأن تنمية مستدامة كثمرة من ثمار عودة الأمن والاستقرار تعود نتائجها للشعب المصري».

وأكد الطماوي، تقديره لهذا القرار التاريخي مؤكدًا توجيه التحية لشهداء مصر الأبرار من أبطال القوات المسلحة و الشرطة والقضاء.

وقال: «علينا جميعا الآن أن نتذكر تضحيات أبطال عظام، منهم من جاد بدمائه الزكية، ومنهم من فقد عضوا من جسده وعديد من الأسر التي فقدت الأب أو الأخ والإبن لنصل إلى هذه اللحظة التاريخية».

إلغاء مد حالة الطوارئ

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن إنهاء حالة الطواريء. وقال الرئيس السيسي: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».