ماذا يعني إلغاء حالة الطوارئ في مصر؟.. عضو دفاع النواب يجيب

قال اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر قرار تاريخي، مؤكدا أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في إلغاء حالة الطوارئ، نظرا للاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.

إلغاء حالة الطوارئ

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن إلغاء حالة الطوارئ يعني إلغاء أي إجراءات استثنائية كانت تُتبع وفق قانون الطوارئ، موضحا أن المواطن المصري حاليا يشعر بالأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة قادرة على حماية البلاد من أي تهديد.

وتابع الكدواني، بأن هذا القرار يؤكد نجاح التجربة المصرية بعد ثورة 30 يونيو في القضاء على الفوضى ومواجهة الإرهاب المنظم والانتقال من حالة اللادولة إلى حالة الدولة الآمنة والمستقلة، التي تتمتع مؤسساتها باستقرار كبير.

قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف السيسي: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».