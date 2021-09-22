30 شركة أمريكية تفتح أبوابها للاجئين الأفغان أبرزها أمازون وتشوباني

بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بنحو 20 عاما من إزاحتها عن الحكم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، اضطر العديد من المدنيين الأفغان للهروب من البلاد واللجوء لدول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية.

37 ألف لاجئ أفغاني وصلوا أمريكا الشهر الجاري

وإثر وصول أول مجموعة من 37 ألف لاجئ أفغاني للولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاري، تعهدت 30 شركة أمريكية بتعيين وتدريب اللاجئين الذين فروا من أفغانستان إلى أمريكا بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، تعهدت شركات أمازون، وتشوباني، ويو بي إس، وأكثر من 30 شركة أخرى بتعيين وتدريب اللاجئين الذين فروا من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.

30 شركة أمريكية تتعهد بتوظيف اللاجئين الأفغان

وأوضحت الشركات، مساء أمس، أنها ترغب في مساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة على الاندماج في الاقتصاد.

وأضافت الشركات، أنها ستنضم لائتلاف اللاجئين الأفغان، والذي أسسه «حمدي اولوكايا»، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تشوباني للأغذية.

وقالت الشركات، في بيان، «اللحظة التي يحصل فيها لاجئ على وظيفة، هي اللحظة التي يتوقف فيها عن أن يكون لاجئا، إنها اللحظة التي يقفون فيها على أقدامهم، لحظة يستطيعون فيها صنع صداقات جديدة، وبدء حياة جديدة».

فيما أوضحت شركة «يو بي إس» للشحن، أنها ستمنح اللاجئين وظائف بالشركة مناسبة لخبراتهم.

فرص عمل بأمازون للاجئين الأفغان

وأشارت شركة أمازون للتسوق الإلكتروني، إلى أنها ستقدم وظائف للاجئين في مستودعاتها أو مراكزها للنقل والشحن، فضلا عن مناصب في الشركة أو وظائف تكنولوجية، كما ستسدد عنهم أيضا تكاليف التدريب والتعليم، كرسوم الدراسة في الكليات أو دورات تعلم اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن حركة طالبان تسعى للحصول على اعتراف من المجتمع الدولي، وقالت الأمم المتحدة في بيان سابق، إن طالبان لم تف بوعودها في مجال حقوق الإنسان، وأعلنت طالبان فتح المدارس للذكور فقط كما طالبت النساء العاملات بالبقاء في المنزل.