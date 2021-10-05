مؤسس فيسبوك وزوجته يتبرعان بـ1.3 مليون دولار لـ11 منظمة يهودية

أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلي، بأن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكربرج وزوجته بريسيلا تشان، تبرعا بمبلغ 1.3 مليون دولار لصالح 11 منظمة يهودية.

وذكر موقع «إي جويش فيلانتروفي» المتخصص في أخبار الجاليات اليهودية: «قام مارك وبريسيلا ببعض الالتزامات الشخصية في الماضي، لكن هذه المنح الجديدة تعزز اهتمامهما بالتعلم وتعميق علاقاتهما مع المجتمع اليهودي».

المنظمات المستفيدة من التبرعات

وأضاف الموقع، أن من بين المستفيدين من المنح، منظمة (وان تيبل)، التي تدعم وجبات عشاء السبت الذي يستضيفه الشباب اليهود، ومكتبة (بي جي)، التي توزع كتب الأطفال اليهودية والموسيقى مجانا، في الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع: «أما باقي التبرعات تخدم بشكل أساسي الاحتياجات المحلية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وتلقت 3 مؤسسات تعليمية التمويل وهي مدرسة كونترا كوستا اليهودية اليومية في لافاييت، مدرسة جدعون هاوسنر اليهودية في بالو ألتو، مدرسة الجالية اليهودية الثانوية في الخليج. وقد استفاد أيضا 3 مخيمات صيفية في كاليفورنيا، مخيم يو آر جيه نيومان، ومعسكر راما في شمال كاليفورنيا، ومعسكر تاونجا».

وأكد: «يفخر مارك وبريسيلا بدعم العمل المهم الذي تقوم به كل من هذه المنظمات في بناء المجتمعات والتعليم والاحتفال بالتقاليد والعقيدة وإعطاء الناس صوتا».

مركز العائلة اليهودية المحلية يستفيد من التبرعات

وأوضح موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن المركز الجماهيري اليهودي «أوشمانط» في بالو ألتو ومركز العائلة اليهودية المحلية وخدمات الأطفال، يتلقى تمويلا؛ لتعزيز خدماتهم المحلية.

وأصبح الزوجان اللذان يسيطران على معظم شركة «فيسبوك» قوة خيرية كبرى في عام 2015 عندما أطلقت مبادرة زوكربرج - تشان، وتعهدا بالتبرع بنسبة 99% من ثروتهما من فيسبوك للأعمال الخيرية، وتم تقديم سلسلة التبرعات اليهودية الأخيرة من مكتب الزوجين، بشكل منفصل عن المبادرة، بحسب موقع «إي جويش فيلانتروفي».