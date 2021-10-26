طالب القليوبية الفائز بمسابقة ناسا: «أتمنى الحصول على منحة دراسية»

قال «عبد الله حلمي»، طالب بالصف الأول الأعدادى بمدرسة «الدكتور يحيى المشد»، الرسمية للغات بشبرا الخيمة، والفائز بمسابقة وكالة ناسا لعلوم الفضاء، إنه استغل فترة انتشار جائحة كورونا للانتهاء من البحث الخاص به تحت عنوان «تنقية الهواء من الملوثات».

الطالب الفائز: تقدمت للمسابقة ببحث عن تنقية الهواء من الملوثات

وأوضح الطالب في تصريحات صحفية علي هامش تكريمه بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إنه شارك في مسابقة ناسا وحصل على جائزة أفضل حل في التحدي (Warning: Things are heating up) وكانت بدايته في إجازة الصف الخامس الابتدائي حيث أجرى بحث عن كوفيد 19 بسبب عدد الوفيات المتزايدة في العالم، ولم تكن النتائج مرضية لأن إمكانياته كانت محدودة: «بدأت العمل على نفسي ودرست maths وchemistry في المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية، من خلال بنك المعرفة المصري والقنوات التعليمية».

الطالب الفائز: أحتاج منحة جامعية لإجراء أبحاث معملية

واستطرد: «بدأت في بحث آخر عن فيروس كورونا وعندما شاهدت حرائق الغابات في العالم ودرجات الحرارة المرتفعة التي سببت الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عملت على مشروع بحثي لتقليل الإحتباس الحراري، بأخذ الملوثات الصناعية وتحويلها إلى مواد مفيدة، مما يقلل الإحتباس الحراري ويدر عائد على الدولة، وأرجوا من المسئولين مساعدتي في الحصول على منحة للجامعة لإجراء الأبحاث المعملية الخاصة بالبحث».

‏كان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية و سماح إبراهيم وكيل المديرية، كرما الطالب «عبد الله محمد حلمي»، بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية للغات بشبرا الخيمة، بعد فوزه بمسابقة وكالة ناسا لعلوم الفضاء «اكبر هاكثون على مستوى الأرض»، تحت عنوان «أفضل حل فى تحدى التغيير المناخي».

وكيل وزارة التربية والتعليم يهنئ الطالب الفائز بمسابقة ناسا

ووجه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية كلمة أعرب خلالها عن شكره للطالب وسعادته بفوزه متمنيا له مزيد من النجاح والتقدم والتفوق.