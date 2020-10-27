وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يكرم الموجه العام للموسيقى

كرم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الموجهين الأوائل وموجهي المراحل بتوجيه عام التربية الموسيقية بديوان المديرية، بإدارات بنها وشبين القناطر والعبور.

وشمل التكريم نيفين علام، موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية، وهدى عبدالباري، موجه أول المديرية، وابتسام عبدالرحيم، الموجه الأول لإدارة بنها، ومحمد أحمد مصطفى، الموجه الأول بإدارة شبين القناطر، ومي محمد زكي، الموجه الأول لإدارة العبور، وموجهي المرحلة الثانوية عبير السيد السيد السويدي، وراندا كمال عبدالله، وأحمد عبدالغفار محمود، ونهاد عبدالمنعم أبو الفتوح، بإدارة بنها التعليمية.

كما كرمت سماح عبدالحميد العسيلي، موجه مرحلة ابتدائية بإدارة شبين القناطر، وهيام سيد أحمد، موجه مرحلة إعدادية بإدارة العبور؛ لفوزهم على مستوى الجمهورية بالمسابقات الخاصة بالتربية الموسيقية لعام 2019/2020.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة لنيفين علام، موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية، بمناسبة تكريمها بديوان عام الوزارة، من قبل مدير عام تنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم؛ لجهودها المبذولة في النهوض والارتقاء بمادة التربية الموسيقية، وتفوقها بمسابقات التربية الموسيقيه لعام 2019/2020.

وأشاد "عجلان" بدور توجيه عام التربية الموسيقية في النهوض بالعملية التعليمية، والارتقاء بالفكر والذوق التعليمي لدى الطلاب وتنمية مداركهم، في ظل عملهم في ظروف استثنائية، مشددا على الاستمرار في العمل على التفوق وحصد الجوائز.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن المديرية تعمل وفق خطط وبرامج على درجة عالية من الكفاءة، ومن خلال متخصصين للارتقاء بمستوى الأنشطة والمجالات الفنية، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات متواصلة في العديد من المجالات التعليمية.

وكانت عبير عدلي، مدير عام تنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، كرمت نيفين علام، الموجه العام للتربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية؛ لجهودها المبذولة في النهوض والارتقاء بمادة التربية الموسيقية وتفوقها في المسابقات الخاصة بالمادة عام 2019/2020.

ووجهت عبير عدلي، خلال اجتماع الموجهين العموم بالوزارة، الشكر والتقدير لنيفين علام، على ما حققته من إنجازات والعمل في ظروف استثنائية مرت بها مصر،، مطالبة إياها ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.

ووجهت نيفين علام، الشكر والتقدير لطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على دعمه الدائم لتوجيه التربية الموسيقية والتوجيهات وقطاعات الأنشطة المختلفة كافة بالمديرية والإدارات التعليمية، بما أثمر عن تحقق الفوز في عدد من المسابقات، منها: الشتوية للمرحله الثانوية، والفوز بمسابقة آلات النفخ النحاسية والمبدعين، والفوز في النشاط الصيفي بمدرسة رجاك الخاصة بإدارة العبور.