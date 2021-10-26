البرهان يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

يعقد رئيس مجلس السيادة السوداني السابق، عبدالفتاح البرهان، مؤتمرا صحفيا اليوم وفقا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني السابق، عبدالفتاح البرهان، أمس، حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العاملين بالوزارات بتسيير الأعمال.

وقال البرهان في كلمه له أمس، إنّ التاريخ يؤكد أنّ الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد، وأنّ القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، متابعا: «الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها» وذلك وفقًا لقناة العربية.

البرهان: القوات المسلحة ملتزمة بأهدافها

وشدد على أنّ القوات المسلحة ماضية قدمًا في التحول الديمقراطي، وستواصل المرحلة الانتقالية وصولًا لحكومة منتخبة، مؤكدًا: «سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات».

وأضاف البرهان، أنّ الانقسامات شكلت إنذارًا خطيرًا يهدد السودان، لافتاً إلى أنّ ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا.

البرهان: تحركنا بعج تحريض على الفوضى من قوى سياسية

وتابع البرهان، أنّ التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للتحرك والقيام بما يحفظ السودان، مشددًا على أنّه «لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها».

وأكد: «سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وتشكيل حكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في البلاد»، كما أعلن تعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية، مؤكدًا الالتزام بها «أي الوثيقة» وباتفاق جوبا للسلام.