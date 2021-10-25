إجراء عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين في السودان: إطلاق غرفة عمليات

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إطلاق غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرًا، وذلك في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق.

التنسيق مع الوزارات المعنية لرجوع المصريين الراغبين في العودة

وأكدت وزيرة الهجرة في بيان لها، التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

رسالة عاجلة إلى المصريين في السودان

وتابع بيان وزيرة الهجرة: «نهيب بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام».

ومن ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكتروني التالي:Egyptiansabroad@emigration.gov.eg

وتابع «عباس» أنه سيجرى التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول.