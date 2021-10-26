أنشطة «الزراعة» في أسبوع.. ضبط لحوم فاسدة وتسليم كارت الفلاح (جراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 12 من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية، في الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الحالي.

ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بحسب بيان عن وزارة الزراعة، حملات على الأسواق والمحلات لردع المخالفين حيث جرى ضبط 3 أطنان و82 كجم لحوم ومصنعاتها، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر، وتحرير 9 محاضر بالمخالفات، وتحصين 3304 رؤوس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الماشية والطاعون، و362 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ونظمت مديرية الزراعة في القليوبية، ندوة بشأن التخلص الآمن من المبيدات منتهيه الصلاحية، فضلا عن تنفيذ حمله لمكافحة القوارض في فترة بين الحصاد والزراعة، وعلى الترع والمصارف، ومتابعة المرور ومتابعة زراعات الموز في مراكز المحافظة، من خلال اللجنة العلمية الإشرافية والإدارة المركزية للبساتين، ومتابعة تنفيذ التوصيات الفنية، وعقد اجتماع لمسؤولي كارت الفلاح.

ووجّهت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات على أسواق المبيدات والمخصبات، حيث جرى ضبط 1051 عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة والمعروضة للبيع بطرق غير قانونية، وتجاوزت المضبوطات كمية 50 طنا.

وبالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعه المنوفية، جرى تنظيم ندوة موسعة حول محصول القمح في سياق الاستعدادات لموسم زراعته، وعقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات حيث جرى التأكيد على توفير الاحتياجات من تقاوي القمح والتي تكفي المساحة المتوقع زراعتها وإتاحتها للمزارعين، وجرى عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، التوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية.

ترقيم 65 رأس ماشية

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية التنسيق مع البنك الزراعي المصري، تسليم كارت الفلاح للمزارعين، كما شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، حيث جرى ضبط 145 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و38 كجم لحوم مصنعة ومجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و800 كجم طيور و2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وفحص وعلاج 92 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة، و76 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ78 رأس ماشية، وتجريع 325 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 387 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، وتسجيل وترقيم 65 رأس ماشية وفحص وعلاج 1344 طائر.

وعقدت مديرية الزراعة بالنوبارية اجتماعا موسعا في إطار استعدادات الدولة للموسم الزراعي الجديد، تناول سبل الحصول على أعلى إنتاجية من العناية باختيار الحقول الإرشادية والالتزام بالسياسة الصنفية لكل منطقة وميعاد الزراعة المناسب والمعاملات الزراعية من الحرث الجيد، وإضافة السماد البلدي والري والمعدلات السمادية ومقاومة الآفات والحشائش حتى نهاية الموسم.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية استمرارها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، خلال حملات مكثفة، حيث جرى إزالة 40 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بزمام إدارة العامرية الزراعية، عبارة عن ردم مراوي ومصارف، وشنّت مديرية الطب البيطري، حملات على الأسواق والمحلات لردع المخالفين، وجرى ضبط 28 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المحاصيل الزراعية، وتواصلت مع المزارعين ووجهت الدعم الفني اللازم لهم، كما عقدت ثاني الندوات الإرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما واصلت متابعة صرف الأسمدة للموسم الشتوي، حيث صرفت جمعيتي ابن سينا ونور الإسلام، الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوي الحالي.

متابعة تسليم كارت الفلاح

واستلمت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط وحدة لتصنيع منتجات الألبان لتشغيلها ضمن مشروعات اتحاد المجالس الزراعية بدمياط، وواصلت متابعة أعمال حماية الأراضي والمشروعات التابعة للمجلس الزراعي، واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل ومتابعة تسليم كارت الفلاح والأسمدة وتوافر التقاوي لخدمة الزراعات الشتوية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعا موسعا لمسؤولي القطاع الزراعي بالمحافظة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة في المحافظة، وعقد اجتماع طارئ بمقر الإدارة الزراعية بمركز اطسا، للوقوف على آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح من الحائزين غير المسجلين على المنظومة وسرعة تسجيلهم لاستخراج كارت فلاح لهم، فضلا عن استمرار حملاتها الليلية للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازات، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، خلال حملات مكثفة، حيث جرى إزالة 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز مغاغة، وفي مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، جرى تفقد منافذ بيع السلع الغذائية والألبان والجبن وغيره ومنافذ لبيع الأسماك والدواجن واللحوم ومستلزمات الدواجن ومنافذ لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة والمبيدات، التابعة للمديرية، والتي يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مناسبه ومصادر موثوق فيها للمواطنين.

حملات إرشادية في جنوب سيناء

وكثّفت مديرية الزراعة بجنوب سيناء حملاتها الإرشادية وأعمال المكافحة البستانية في نطاق مدن رأس سدر والطور، وبدأ موسم عصير الزيتون، وجرى تنفيذ ندوة إرشادية عن ترشيد مياه الري في الزراعة، وندورة إرشادية لمحصولي القمح والشعير.

وانطلقت القافلة الزراعية التنموية بالإدارة الزراعية برأس سدر، لاستكمال اعمال المكافحة المتكاملة والإرشاد الزراعي، ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، ندوات إرشادية وتوعوية للمزارعين، حول سوسة النخيل، والتعرف عليها مكافحتها، كما شملت الندوات التعرف على سبل زيادة متوسط إنتاجية النخلة للحصول على عائد اقتصادي مرتفع.

تابعة آليات صرف الاسمدة للمزارعين للموسم الشتوي 2021/2022

وواصلت مديرية الزراعة بأسيوط، متابعة آليات صرف الاسمدة للمزارعين للموسم الشتوى 2021/2022، ووصول الدعم لمستحقية، وكذلك استلام كروت الفلاح من فروع البنك الزراعي وتسليمها للمزارعين، وعقد لقاء مع مزارعي قرية ديروط الشريف، للاستماع لأي مشكلات تواجههم والعمل على حلها على الفور.

يذكر أنّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود في القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر» عن أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.