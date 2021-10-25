وزير الزراعة يوجه بسرعة توزيع كارت الفلاح والتصدي للتعديات على الأراضي

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديري مديريات الزراعة والتعاونيات بالمحافظات المختلفة، بسرعة إنجاز ملفات كارت الفلاح ومراقبة منظومة الأسمدة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

توزيع كارت الفلاح

وشدد القصير، على سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح للمزارعين بالمحافظات، وإعداد الاستمارات لأي مزارع ليس لديه كارت ذكي، والمتابعة لإصداره في أسرع وقت ممكن، فضلا عن الإسراع في عمليات الحصر والتسجيل على المنظومة لضمان استمرار تدفق صرف الأسمدة.

وشملت توجيهات القصير، مراقبة منظومة صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الصرف واستلام الحصص بكل دقة، وسرعة سداد الجمعيات لمستحقاتها ومديونياتها وتسويتها، لضمان استمرار الإمدادات.

إزالة التعديات في المهد

وشدد وزير الزراعة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات في المهد، والإسراع باتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة مع التشديد على محاسبة أي متقاعس أو مقصر في أداء واجبة.