انفوجراف| «الزراعة في كل مصر» تعرض جهود الوزارة خلال سبتمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الرابع من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالانفوجراف، والذي يوضح الجهود والأنشطة التي قامت بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 31 اغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري.

وأشار الانفوجراف إلى أنه تم بمديرية الزراعة بالقليوبية، عقد ندوتين لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، في قرية «أجهور الصغرى» بمركز القناطر الخيرية، و«سنديون» بقليوب، كما تم المرور على الحقول الإرشادية المنزرعة بالذرة الشامية بقها، كما تم المشاركة في اجتماع ديوان المحافظة، لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بمتابعة حصاد بعض الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للذرة الشامية بمركز منشأة القناطر (5 حقول إرشادية)، البدرشين (3 حقول إرشادية)، وتم أخذ عينات عشوائية ممثلة للحقول الإرشادية.

زراعة السويس تواصل تدريب العاملين على منظومة كارت الفلاح

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة السويس، تدريب العاملين على منظومة كارت الفلاح، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية، فضلا عن متابعة التعديات بزمام الجمعية بقرية العمدة، كما قامت أيضا بعمل ندوة مشتركة مع مديرية الطب البيطري بعنوان «كوب لبن آمن»، بالإدارة الزراعية بالجناين، وندوة أخرى عن مكافحة القوارض.

كما نظمت إدارة الإرشاد البيطري، التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، سلسلة ندوات لتوعية المربين والمزارعين بمخاطر مرض «السل البقري»، و«الإجهاض المعدي في الأبقار الحلابة»، وذلك في إطار مبادرة الرئاسة لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، كما استهدفت تلك الندوات عدد من المربيين والعاملين بالزراعة بالقرى التابعة لمراكز القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبوصوير وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالإسماعيلية، بهدف إيصال الوعي للمزارعين والمربين.

وفي مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 11 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، كما قامت أيضا بتطهير تطهير مسافة 4 كيلو و500 متر، من المساقي الخصوصية، كما تم متابعة منظومة كارت الفلاح، كما تم شن حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط 20 طن مبيدات ومخصبات، و162 عبوة من المبيدات الزراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، كما تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة بواقع (4) ندوات بكل مركز، وتناولت الموضوعات التالية: (المخاطر التي تواجهه البيئة الريفية ــ توعيه صغار المربين والفلاحين بمراكز توزيع وتجميع الألبان - الزراعة العضوية ــ الري الحديث ــ بنجر السكر ــ المحاصيل الصيفية والخضر ـ (أذرة ـ القطن) ـ إرشاد حيواني ـ فنيات عمل كومة سمادية ـ العمليات الفنية لأشجار الفاكهة ـ عمل السيلاج بكوز وبدون ـ استخدام المخصبات كبدائل).

تحصين عدد من رؤوس الماشية ضد الأمراض

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية بتحصين 5535 رأسا ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم تحصين 5535 رأسا ضد مرض الوادي المتصدع، وأيضا تحصين 828 رأسا ضد جدري الضأن والجلد العقدي، بجانب تحصين 889 رأسا ضد التسمم الدموي، كما قامت أيضا بمعالجة 1550 رأسا من الحيوانات و7050 من الدواجن.

كما قامت أيضا مديرية الطب البيطري، ممثلة في الإدارة العامة للمجازر، بذبح 1495 من اللحوم الحمراء، و59813 من الدواجن، وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بمتابعة جني محصول القطن الصنف المنزرع جيزة 94، ومتابعة تنفيذ مشروع الري المطور، كما قامت مديرية الطب البيطرى ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة مدينة الزقازيق البيطري، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط اكثر من 4 أطنان لحوم ومصنعاتها ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كذلك تم بمديرية الزراعة بالنوبارية، بتوزيع نسخ من العقود وتوعية المزارعين بالعائد من هذه التعاقدات، خاصة مع ارتفاع انتاجية الفدان، وذلك في إطار مجهودات الدولة لتقليل المستورد وتعزيز الإنتاج المحلي من محصول الذرة الشامية، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة، حيث تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالمعمورة.

كما قامت أيضا بالمتابعة والمرور على أشجار الكازورينا في مناطق مختلفة بحدائق المنتزه، كما تم عقد جلسة اتحاد المجالس الزراعية رقم 140 بمديرية الزراعة في حضور مجالس الاتحاد الزراعي بالإدارات الزراعية (المعمورة – خورشيد – العامرية – برج العرب)، كما قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 744 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم عمل 6 محاضر مخالفة.

ونظمت مديرية الزراعة ببورسعيد وبالتنسيق مع المراقبة العامة لشرق القناة يوم حصاد محصول الأرز بمنطقة سهل الطينة، كما تم عقد لقاء مع السيد محافظ بورسعيد وقيادات الزراعة ببورسعيد مع المزارعين للاستماع إلى أهم معوقات التنمية بالمنطقة، كما تم أيضاً المرور علي الحقول الارشادية لمحصول القطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، كما بدأت جمعيات القطاع الزراعي بالتجهيز وبداية عمليات زراعة محصول البنجر، كما تم عقد العديد من الاجتماعات بممثلي شركات البنجر للتنسيق والإعداد لنجاح المحصول ومنع حدوث أي معوقات بما يضمن حق المزارعين وكذلك المصانع وزيادة المساحة والإنتاجية.

كما قامت إدارة حماية الأراضي وبالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإدارة محطات الصرف ببورسعيد بإزالة 22 فتحة ري مخالف للمزارع السمكية الغير مرخصة والمخالفة، كما تم عقد اجتماعا موسعا بمديرية الزراعة بدمياط لمناقشة الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والانتهاء من الحصر ورفعه على المنظومة، كما تم المرور على الزراعات الصيفية وزراعات القطن والأرز، كما تم أيضا متابعة شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث بلغ معدل الإنجاز 100%.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً طارئاً لمسؤولي منظومة كارت الفلاح، تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح، وتم التشديد على سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي الموسمي على أجهزة التابلت، وكذلك الانتهاء من حصر كشوف الحائزين الذين تم الصرف لهم ورقيا، وحصر حيازات الورثة لكل جمعية وارسالها إلى المديرية وإعداد فترة زمنية للانتهاء من تسجيل الحائزين غير المسجلين على المنظومة، كما أعلنت استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: «الفيوم، اطسا».

كما تستمر مديرية الزراعة بالمحافظة في عقد سلسلة الندوات التوعوية بحضور ممثلي مديرية الري والبنك الزراعي، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 61 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي.

كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية في محافظة مطروح لمدة 5 أيام وبالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني وتقوم القافلة بالفحص والعلاج المجاني لحيوانات صغار المربيين والمسح الوبائي للأمراض التناسلية وتدريب شباب الأطباء البيطريين علي أحدث التقنيات.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.