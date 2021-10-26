الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي

شهد الجناح المصري المشارك بمعرض «إكسبو 2020 دبي» زيارة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات، وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.

وقد اطلع الشيخ على محتويات الجناح والتي تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك.

مصر عراقة تعزز المستقبل في إكسبو 2020

كما استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة المستعرضة في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في إكسبو 2020 دبي وهو «مصر: عراقة تعزز المستقبل».

وأشار مغاوري، إلى أن هذه الزيارة تأتى تتويجاً للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الإماراتي للجناح المصري حيث سبق وأن قام عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة الإماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط شعبا البلدين الشقيقين.