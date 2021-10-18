وزيرة التجارة والصناعة: أظهرنا حضارتنا في معرض «إكسبو دبي»

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الإقبال الذي شهده الجناح المصري في معرض «إكسبو دبي»، هو «توفيق من ربنا»، مؤكدة أنهم كانوا يحلمون بأن يكون الجناح المصري مشرفًا بين 192 دولة، وهو ما حدث بالفعل، مشددة على أن كل دول العالم حاليًا متشوقة لمعرفة ما يحدث في مصر، وهذا ما حرصت الوزارة على عرضه في «إكسبو دبي»، موضحة أن الجناح المصري ليس الأكبر في «إكسبو دبي»، إلا أنهم حرصوا على إظهار الحضارة الفرعونية وعراقة البلاد، وجرى إرسال قطع أثرية لجذب الزوار.

أهم المشروعات المعروضة في إكسبو دبي

وأضافت «جامع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، على التلفزيون المصري، أنهم عرضوا أيضًا مشروعات المنطقة الاقتصادية، وقناة السويس الجديدة، والنهضة الاقتصادية والصناعية، والثقافية، ونماذج لشخصيات عالمية تفوقت في العديد من المجالات، وحرصوا على نقل نموذج لكل ما يحدث في مصر، ومنها الطرق والكباري، من خلال أفلام مصنوعة بأحدث صيحة تكنولوجية.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن الفعاليات في «إكسبو دبي» تحظى بإقبال غير عادي من المواطنين المقيمين في دبي، والزائرين للمعرض، مشددة على أن العالم كله يرصد ما يحدث في مصر، والتطورات فيها، والمشروعات تجذب انتباه كل المتابعين، مؤكدة أن مصر خلال سبع سنوات حققت الكثير من الإنجازات و«من كتر الإنجازات مش عارفين نعرض إيه ولا إيه في إكسبو دبي».

جذب المزيد من الاستثمارات

وشددت الوزيرة على أنهم يرغبون في جذب المزيد من الاستثمارات، وهذا الحدث سوف يستمر 6 شهور، وخلال أسبوعين عندما ستنخفض درجة الحرارة، سيكون الإقبال على الجناح المصري أكبر.