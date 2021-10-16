مصر تشارك في فعاليات مؤتمر «جيتكس» ومعرض «إكسبو دبي 2020»

تشارك مصر فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر «جيتكس جلوبال»، ومعرض «إكسبو دبى 2020»، بالإضافة الى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري.

وغاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم القاهرة متجها إلى دبى، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى المعرض، ومن المقرر أن يلقى كلمة فى مؤتمر «رؤى القادة» المنعقد فى 17 أكتوبر ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، كما سيشارك فى ندوة بعنوان «فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر» فى 18 أكتوبر ضمن فعاليات معرض «إكسبو دبى 2020».

لقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية

وسيعقد وزير الاتصالات، عددا من اللقاءات مع مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والفرص الاستثمارية المتاحة به.

جدير بالذكر أنه تنعقد الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر، حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

يقام معرض جيتكس بالتزامن مع الحدث العالمى «إكسبو 2020»

ويقام معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال هذا العام بالتزامن مع الحدث العالمى إكسبو 2020 دبي فى مركز دبى التجارى العالمي، ومعرض «إكسبو» هو حدث دولى يعقد منذ 170 عاما، وتوفر معارض إكسبو الدولية منصة للدول لعرض تقنياتها ومنتجاتها وأفكارها الجديدة، ويقام المعرض كل خمس سنوات فى بلد مختلف ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، وتستضيفه دبى بمشاركة واسعة من 192 دولة وأهم المنظمات الدولية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.