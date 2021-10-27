جريمة بشعة.. فراش يهتك عرض طفل معاق ذهنيا داخل مدرسة بالغربية

واقعة مأساوية شهدتها مدينة السنطة بمحافظة الغربية، عندما أقدم فراش على هتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة، مستغلا انشغال أمه التي تعمل معه في المدرسة نفسها.

أمر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، بالتحقيق العاجل في الواقعة، وقرر رئيس نيابة السنطة حبس فراش مدرسة تابعة لإدارة السنطة التعليمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب الفعل الفاحش والتعدي الجنسي على تلميذ معاق ذهنيا داخل مدرسة الفكرية بنطاق مركز ومدينة السنطة.

وجرى تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة، لسماع أقوال شهود عيان للحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وسماع أقوال التلميذ وأفراد أسرته.

النيابة العامة تقرر حبس الفراش

تقدم محامي التلميذ بطلب بتوقيع الكشف الطبي على موكله وعرضه على الطب الشرعي، فيما قررت النيابة حبس المتهم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورد بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات تتهم فية "وجية. ب" فراش بمدرسة، يبلغ من العمر 50 سنة، باستدراج ابنها المعاق ذهنيا داخل غرفة في محل عمله بمدرسة التربية الفكرية بهتك عرضه كرها عنه.

المتهم غافل والدة الطفل واستدرج ابنها

وأفادت والدة الطفل في المحضر الذي حمل رقم 8753 لسنة 2021، بأنها تعمل عاملة نظافة بالتعاقد مع المتهم في مدرسة التربية الفكرية التابعة للإدارة التعليمية بالسنطة، وفي يوم الواقعة اصطحبت ابنها "أحمد" البالغ من العمر 10 سنوات «معاق ذهنيا»، وطالب في المدرسة ذاتها، وقام المتهم باستغلال والدة المجني عليه في نظافة المدرسة واستدرج الطفل داخل غرفة بالمدرسة وتعدى عليه جنسياً.

وأفادت التحقيقات النيابة بأن المتهم استدرج الطفل إلى غرفة داخل المدرسة أثناء انشغال والدته بأعمال النظافة في مطبخ المدرسة، وحاول تجريده من ملابسه وملامسة أجزاء من جسده، إلا أن والدته أثناء البحث عن المجني علية، اكتشفت الأمر وقامت بالصراخ، وافتضح أمر المتهم.

توجهت سيارة النجدة ودورية شرطية إلى موقع البلاغ، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم السنطة بمحافظة الغربية؛ وجرى سماع أقوال الطفل الضحية وأفراد أسرته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بعرض التلميذ على الطب الشرعي.