السيسي يصدّق على إصدار قانون الموارد المائية والري

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري.

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وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قال إن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين.

وأشار الوزير في بيان سابق للوزارة، إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم، يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية، المعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، موضحا أنه وجه للمختصين بالوزارة، نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح عبدالعاطي، أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية، ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول، ومنشآت الحماية من أخطار السيول، وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، للحفاظ عليها للأجيال القادمة.