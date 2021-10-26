«شرايين التنمية بمصر».. 40 ألف كوبري ورصف 101 ألف كم طرق (فيديو)

تعمل الدولة المصرية أيضا، على إنشاء الكباري والأنفاق المختلفة داخل وخارج المحافظات مما يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي، وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مشروعات الطرق.. شرايين التنمية في مصر».

مشروعات الطرق علامة بارزة ضمن خطة المشروعات القومية

وتعد مشروعات الطرق إحدى العلامات البارزة ضمن خطة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة لما تمثله من شرايين للتنمية، ولذلك تعمل الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق عند مستوى الجمهورية للوصول بمستوى جودة الطرق إلى مقاييس عالمية.

101.5 ألف كم أطوال الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التطور الذي شهدته شبكة الطرق والكباري والأنفاق التي تعتبر مرفقًا هامًا من مرافق البنية الأساسية للدولة، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كم عام 2020، كما بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 39619 كوبري بينهم 3935 كوبري للمشاة بنسبة 9.9%.

وتعمل مشروعات الطرق على تسيير حركة النقل وخفض معدلات الحوادث وسيولة حركة المرور وتشجيع الاستثمار في مجالات الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت هيئة الطرق والكباري، رفع حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لمواجهة تساقط الأمطار والسيول، على بعض محافظات الوجهين القبلي والبحري، تزامنًا مع قرب بداية فصل الشتاء، بتشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء.